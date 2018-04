Il blitz allontana i nomadi ma gli ambulanti abusivi rimangono sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- I rom per ora sono stati messi alla porta ma per liberarsi dei commercianti abusivi ci vorrà tempo. E, soprattutto, azioni interforze mirate al controllo e al sequestro della merce. È la conclusione che si può trarre dopo la maxi-operazione di sabato scorso che ha visto anche l’ausilio di un elicottero del reparto volo della polizia di Pescara. I nomadi si sono spostati di qualche centinaio di metri ma ora sono fuori dai confini comunali di Civitanova: si sono sistemati nel parcheggio del centro commerciale Auchan di Porto Sant’Elpidio, appena al di là del ponte sul Chienti che segna il confine tra le province di Macerata e Fermo. Per quanto riguarda i venditori abusivi, invece, già domenica scorsa sono ricomparsi sul lungomare sud. Magari in numero inferiore rispetto a precedenti invasioni, ma comunque sempre nell’ordine delle decine. Ed hanno lavorato praticamente per tutte le ore del giorno, da mattina a poco prima di cena.