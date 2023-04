Paura al porto di Civitanova, 12enne cade in mare: passante si tuffa e lo salva

CIVITANOVA - Paura questo pomeriggio al porto di Civitanova. Un bambino di 12 anni è caduto in mare ed è stato soccorso da un passante che non ha esitato un attimo e si è tuffato, lo ha preso e adagiato su un peschereccio in attesa dei soccorsi.

Erano circa le 18.30 quando è scattato l’allarme nella zona del lungomare Sud. Il bambino pare stesse giocando con alcuni coetanei quando ha pareso l'equilibrio ed è caduto in acqua. Il ragazzino si è aggrapato ad alcuni ormeggi restando a galla ma nel frattempo un passante si è tuffato per salvarlo. Sul posto sono intervenuti i pompieri che lo hanno avvolto in un telo termico. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Guardia costiera. Un grande spavento per il bambino, un po’ infreddolito, ma sta bene. E' stato trasportato in ospedale con sospetta ipotermia ma in serata è stato dimesso.