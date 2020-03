Nuovi asfalti, addio strade trappola. Parte un maxi piano per il restyling

CIVITANOVA - Abito nuovo per strade e marciapiedi della città. Il programma delle opere, per un valore di un milione e 390mila euro, rientra nel Piano triennale delle opere pubbliche. Nella top list delle vie sottoposte al restyling quelle del Borgo Marinaro, la strada per Porta Marina della Città Alta e via Luigi Einaudi che dalla zona commerciale si collega all’uscita della statale 77.



«Sono interventi di manutenzione straordinaria della viabilità - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai -. Essi saranno inseriti nel bilancio di previsione del 2020 che comprende anche un investimento di 100mila euro per interventi manutentivi ordinari nel campo della segnaletica e della pavimentazione stradale. Inoltre, 220mila euro saranno impiegati per il rifacimento delle fognature in via Vela e via Hermada (zona centro) e di via Ruffini (Fontespina), quasi del tutto sprovviste di un sistema di smaltimento delle acque chiare. Il risanamento viario avverrà con la sistemazione dei marciapiedi, l’asfaltatura e la pavimentazione di carreggiate ammalorate, la realizzazione di nuove sedi viarie». © RIPRODUZIONE RISERVATA