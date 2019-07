Un arsenale nel cantiere: spuntano fuori 300 proiettili d'artiglieria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Gli operai stavano facendo dei lavori e avevano trovato artiglieria della Seconda Guerra mondiale: nel cantiere di via D'Azeglio arrivano gli artificieri. Nella mattinata due mezzi dell'Esercito e uno della Croce Rossa hanno presidiato la zona del cantiere di via D'Azeglio, dove la settimana scorsa gli operai avevano rinvenuto delle cassa di munizioni tedesche risalenti alla Seconda Guerra mondiale.Dopo la segnalazione, il cantiereera stato bloccato e la polizia aveva messo i sigilli intorno all'area in attesa della messa in sicurezza, che è avvenuta appunto nella mattinata di ieri. Dopo il ritrovamento nei giorni scorsi delle prime casse, ieri sono spuntate fuori altre munizioni. Complessivamente c'erano circa 300 proiettili di artiglieria, lunghi una trentina di centimetri.