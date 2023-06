CIVITANOVA Con Gustaporto prende il via l’estate di Civitanova. L’ormai tradizionale appuntamento, tappa del Grand Tour Marche di Tipicità, quest’anno presenta diverse novità. Le manifestazioni si snoderanno non solo nell’area portuale (moletti, mercato ittico e cantieri navali) ma anche sul lungomare e a Fontespina. Proprio da qui, sul lungomare nord si comincia alle 9 di sabato con la rievocazione storica della pesca con la sciabica (spiaggia tra Ippocampo e Lido della Polizia).

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO “Tartufo tutto l’anno nelle Marche”, il nero estivo irrompe nella ristorazione di terra e di mare



La festa

La festa nel quartiere, organizzata dal Cea, continua per tutto il giorno con pranzo e cena, a tema mare e terra, ed anche con una pedalata dal porto a Fontespina. Alle 11 si apre invece il programma ufficiale al Mercato Ittico, con l’Agorà “Turismo in Porto”, condotto da Hoara Borselli, con la partecipazione di Atenei, associazioni del territorio e prestigiosi ospiti. Inoltre, per tutta la giornata, sarà visitabile la mostra a cura del Magma, Museo archivio della grafica e del manifesto. Sempre a partire dalle 11, il piazzale antistante al Mercato ospita per tutta la giornata il GustaPorto Village: protagoniste le ricette marinare civitanovesi, tradizionali, rivisitate, e proposte in modalità da passeggio. Queste le speciali proposte culinarie curate dagli chef civitanovesi per il Village: Club sandwich con sformatino di alici è l’invito ad assaggiare l’Adriatico ideato da Barbara Settembri della Locanda dei Matteri, mentre il Burger dell’Adriatico sarà realizzato da Andrea De Carolis per Sandwich Time. Molluschi e crostacei alle erbe e panzanella saranno proposti da Leonardo Pepa di Noi Restaurant, mentre Insalata Arcobaleno sarà realizzata da Cinzia Pacioni per Mollica Ristorante Osteria. A completare l’offerta gastronomica del Village, il tonno in porchetta proposto da Alessandra Scarpetta per Raphael Beach ed il kebab di merluzzo di Paolo Paniccia del Club Vela Osteria. In abbinamento i “vinribelli” e le birre artigianali. In programma anche momenti divertenti con il pesce “in inglese”, e il GiocaPorto per i bambini.

I cantieri

Nel pomeriggio si animano anche i cantieri portuali, con attività dedicate ai maestri d’ascia. Allo Scalalaggio Anconetani, mostra del pescatore-fotografo Mario Barboni, esposizione di oggetti ed attrezzi dei mestieri, viaggio nella realtà aumentata con il Polo Tecnologico Alto Adriatico. Nei tradizionali pontili, i “Moletti aperti” propongono racconti, oggetti ed assaggi che caratterizzano queste microcomunità del mare accomunate dall’amore per la vela, la pesca sportiva, il diporto. Fino a sabato 17 giugno in città sono attivi i circuiti di GustaPorto. “Occhio a li furbi” è la rete dei ristoranti e chalet cittadini che propongono ricette di mare locali ed il piatto tradizionale simbolo di Civitanova: “li furbi co’ l’abbiti”.