Zona rossa e tanti altri ostacoli: per sfidare la crisi Chiucchi crea la “Pizza alla visciola”

CINGOLI - E’ dura, durissima per i titolari di bar, pizzerie e ristoranti, ma c’è qualcuno che non si rassegna e ha creato e lanciato una nuova pizza alla visciola. L’idea è venuta alcuni giorni fa a Sandro Chiucchi, residente a Frontale di Apiro e titolare della centralinissima Pizzeria dell’Orologio a Cingoli (aperta nel 2004 dopo diverse esperienze), in via Amici della Marca.

«Si cerca sempre di proporre ai clienti qualcosa di nuovo – ci spiega il pizzaiolo Chiucchi – e poi in questo particolare periodo, molto pesante per tutte le attività commerciali, si cerca di studiare nuove idee, nuovi impasti, nuovi condimenti, spunti necessari oltre che per tenere aperto anche per soddisfare la clientela. Questa novità della “Pizza alla visciola” è in fase di lancio e per farla conoscere la offro gratuitamente a chi ordina tre pizze al piatto. Sono fiducioso. Chi l’ha provata è rimasto soddisfatto. Ovviamente essendo l’attività in zona rossa è consentita solo la vendita con asporto e la consegna a domicilio. E sempre per cercare di lavorare, il mercoledì c’è lo sconto del 10%. Insomma ci stiamo muovendo un po' tutti per non abbassare la saracinesca. Ma non è assolutamente facile andare avanti con questi continui cambi di “colore”».

E Sandro Chiucchi è balzato alle cronache nazionali con la partecipazione al “Master Champion dei Pizzaioli” con la “Pizza del San Vicino” sfidando in due gare pizzaioli di tutta Italia, piazzandosi in una delle due (in quella del 2018 a Massa Carrara) al 17^ posto in graduatoria su 40 partecipanti, preceduto da veri e propri team di pizzaioli professionisti. Il pizzaiolo ha sorpreso la giuria in maniera positiva ma soprattutto ha valorizzato il territorio usando nella farcitura prodotti come fior di latte e pecorino di Colfiorito, completata da un misto di erbe selvatiche (territorio cingolano) in insalata, dalla trota marinata al Varnelli e dalla mela rossa dei Sibillini.

