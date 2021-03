Maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga: scattano le manette per un uomo di 56 anni

JESI - Scattano le manette per un disoccupato di 56 anni: per reati in materia di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, agenti del Commissariato di Jesi hanno arrestato un tunisino, di anni 56, disoccupato, ormai da diversi anni residente in città, sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione da parte della Autorità Giudiziaria.

L'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Montacuto. Attese le procedure vigenti in materia di immigrazione, la sua posizione verrà valutata per un eventuale provvedimento di espulsione o ridimensionamento del titolo di

soggiorno.