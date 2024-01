CINGOLI Raid di ladri a Colle San Valentino e a Sant’Obrizio, due località vicinissime tra loro: i ladri hanno visitato quattro abitazioni (in una è scattato l’allarme e i malviventi si sono dati alla fuga) nella prima frazione e due a Sant'Obrizio. In una residenza di Colle San Valentino i ladri addirittura hanno smurato due casseforti con un frullino, portando via il loro contenuto. Il proprietario era fuori regione: casa letteralmente devastata. Ingenti i danni. Il bottino complessivo è di alcune migliaia di euro tra denaro e monili d’oro.

Gli assalti

Colpite abitazioni sia con i proprietari all’interno che lasciate momentaneamente senza nessuno dentro perché i residenti erano fuori per il cenone di fine anno. In una di queste abitazioni, a Colle San Valentino, un ladro è salito su un terrazzo dal retro della casa, ha forzato la serranda ma è stato messo in fuga dal sistema di allarme. All’interno c’era un'anziana, rimasta sconvolta.

«Qui non si vive più, è la terza volta che i ladri provano ad entrare – ha raccontato la signora ieri mattina –. Ero sola in casa, quando è scattato l’allarme pensavo ad un problema tecnico e mai che ci fosse qualcuno sul terrazzo. Non sapevo cosa fare. Una grande paura. Poi ho sentito dei rumori (forse era il ladro che è saltato dal terrazzo per fuggire). Non riesco ancora a riprendermi».

Le indagini da parte dei carabinieri sono partite immediatamente. Qualcuno del posto ha fatto notare che nel pomeriggio dell’ultimo dell'anno una macchina di colore nero con diverse persone a bordo, si aggirava ripetutamente lungo la strada principale (la provinciale 25) che attraversa Colla San Valentino. Negli ultimi cinque anni è la terza volta che nel territorio del Comune di Cingoli i malviventi colpiscono nel giorno dell’ultimo dell’anno. Da parte dei militari dell’Arma l’impegno è massimo sia sul fronte investigativo che sul fronte del controllo del territorio.