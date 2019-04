Migliaia di euro al mese spesi in droga: anche i clienti sotto la lente

di Benedetta Lombo

CINGOLI - C’è stato chi in sei mesi ha bruciato 7.200 euro in cocaina spendendo 100 euro al grammo. Un acquirente d’oro per il 25enne che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Cingoli, avrebbe spacciato cocaina, marijuana e hashish a undici acquirenti. È uno dei particolari che emergono dalle carte dell’ordinanza emessa dal gip Giovanni Manzoni a seguito dell’indagine “Shelter” condotta dai militari della locale Stazione guidata dal maresciallo maggiore Umberto Paglioni e coordinata dal pm Claudio Rastrelli. Tra i clienti c’è stato anche chi in cinque mesi ha speso 4.780 euro, sempre in cocaina. A un altro acquirente la polvere bianca è costata 3.460 euro, a un altro 3.150 euro e a un altro ancora soli, si fa per dire, 1.750 euro.