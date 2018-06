Il cucciolo comprato su internet non arriva mai: denunciata la truffatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI – Ha comprato un cane su un sito internet, ma quel cucciolo non è mai arrivato. Rintracciato e denunciato il web truffatore. L’accordo, dopo il versamento di 200 euro, era per la consegna in aeroporto del “bulldog inglese”, ma l’animale non è mai arrivato. La vittima, una donna di Cingoli, si è presentata dai carabinieri, che seguendo il versamento sono riusciti ad identificare e denunciare per truffa una donna 43enne di origini pugliesi.