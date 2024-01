Nervosi al controllo a Cingoli: due ragazzi arrestati con un etto e mezzo di hashish

CINGOLI - Due persone arrestate ed una denunciata per reati legati agli stupefacenti: è il risultato dei servizi predisposti messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata per contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono stati eeguiti a Cingoli. A finire in manette un ragazzo di nazionalità marocchina di 24 anni ed un giovane italiano appena 19enne, entrambi gravati da precedenti, trovati con circa 157 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’episodio si è verificato nel corso della tarda serata di ieri quando una pattuglia della Stazione di Cingoli decide di controllare una vettura ferma in una zona poco frequentata di quel centro. Alla vista dei militari uno dei due giovani ha subito tentato di disfarsi di un contenitore contenente della droga mentre l’altro è apparso subito nervoso per il controllo cui venivano sottoposti.

E infatti dalle perquisizioni personali e domiciliari sono saltati fuori 157 grammi circa di hashish, in parte già suddivisa in piccole dosi pronte per lo spaccio ed altre ancora da confezionare, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un coltellino ed alla somma in contanti di 455,00 euro. l

La denuncia

Sempre nel corso della decorsa nottata, invece, i militari della Stazione di Pollenza, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Il giovane, fermato da una pattuglia dei Carabinieri a Pollenza, mentre si trovava in transito per quel centro alla guida della sua autovettura, è apparso sin da subito agitato per il controllo al quale veniva sottoposto.

Il motivo di tale nervosismo è stato chiaro quando i carabinieri, a seguito della perquisizione alla quale hanno sottoposto il giovane, hanno rinvenuto sulla sua persona 60 grammi circa di hashish e 1,5 grammi circa di cocaina, suddivisi già in dosi pronte per lo spaccio.