MATELICA Chiuso dalla sera del 6 gennaio il pub di Matelica, era aperto da trent’anni. Non è l’unica chiusura illustre, dal 24 dicembre è cessata anche l’attività della storica edicola in piazza Enrico Mattei che era aperta da sessant’anni. Il pub era aperto da circa trent’anni, nei primi anni di apertura aveva sede sopra la piscina comunale e si chiamava “Buena vista social club”, ma ormai da oltre un decennio aveva sede nel palazzo di vetro in via Pergolesi ed aveva cambiato nome in “The red lion”. L’esercizio aveva cambiato diverse gestioni, sino all’ultima attuale, avviata qualche anno fa.

Le iniziative

Tanti gli eventi organizzati, le serate in musica, degustazioni, il pub era un luogo di ritrovo per diverse generazioni, con persone provenienti anche dai centri limitrofi. A dare la notizia gli stessi gestori con un breve messaggio sulla pagina social del locale: «Da oltre trent’anni esisteva un pub a Matelica, da stasera non c’è più. Cambiano le mode, cambiano le abitudini». Sull’accaduto interviene il gruppo consiliare di opposizione “Per Matelica”, guidato da Alessandro Delpriori: «Matelica non è un paese per giovani. Chiude anche il pub. Dopo più di 30 anni, uno dei luoghi che hanno accolto tutti i giovani matelicesi chiude i battenti. Le motivazioni saranno senz’altro tante e diverse e non sta a noi giudicare. Ma non si può non sottolineare come Matelica negli ultimi anni si sia spenta. Non ci sono più locali per i giovani che sono costretti ad andare fuori per trascorrere le serate. Cosa ha fatto l’amministrazione Baldini? Quali politiche ha messo in campo? Nessuna. Anzi, Baldini ha velocizzato il processo e ha deliberatamente scelto di chiudere la stagione degli investimenti in cultura, turismo e valorizzazione dei prodotti tipici».

Le critiche

I consiglieri di opposizione criticano le scelte amministrative: «Questa amministrazione ha aumentato le tasse agli esercenti, ha creato nuovi balzelli, ha eliminato qualsiasi politica di rilancio del commercio. C’era un grande progetto già finanziato di creare un punto informativo con un locale per la valorizzazione dei prodotti tipici al cosiddetto Spazio Immagine, è stato stralciato di netto. Il loro unico interesse è stato costruire la copia del globo, che ci è costato 40.000 euro. Sapete che l’originale è esposto al museo nazionale archeologico di Ancona e verosimilmente non tornerà mai più a Matelica? Non sarebbe stato meglio spendere quei soldi per avere l'originale invece dell’inutile copia? Sbandierano l’attaccamento al passato della nostra città ma intanto distruggono loro stessi la storia. E la chiusura del pub non è che una conseguenza diretta della loro politica?».