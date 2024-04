Giovani e lavoro, ecco quali sono le professioni più ambite dagli under 20 italiani. La rivincita della sanità (soprattutto in Europa)

Nell'era della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica, le aspirazioni lavorative dei giovani stanno subendo una trasformazione significativa. Con l'emergere di nuove professioni e la riconsiderazione dei valori personali e lavorativi, gli under 20 di oggi tendono a orientarsi verso carriere che non solo offrano stabilità economica e crescita professionale, ma che rispecchino anche i loro valori etici e l'equilibrio tra vita lavorativa e personale. Secondo una ricerca Ipsos commissionata dalla Fondazione Clariane, c'è soprattuto un dato che appare sorprendente: nonostante l’ormai strutturale carenza di medici, infermieri, caregiver e badanti, soprattutto in Italia, sono moltissimi i giovani a cui piacerebbe coltivare una carriera in ambito sanitario. Vediamo insieme cosa emerge da questo studio, quali sono i lavori preferiti dai ragazzi di oggi e quali criteri usano per compiere le loro scelte.