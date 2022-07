Malore fatale, muore a 58 anni Roberto Fedeli: in lutto il mondo del culturismo

CAMERINO - Mondo del culturismo in lutto, si è spento nella notte a Camerino il 58enne Roberto Fedeli. E' stato stroncato da un malore. Erano le 2.30, quando il culturista - titolare di una palestra a Selvalagli di Gagliole - si è sentito male. È stato subito dato l'allarme ma per lui purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla. Probabilmente è stato fatale un infarto. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15.30 nella basilica di San Venanzio. La salma è stata composta all’obitorio dell’ospedale di Camerino.