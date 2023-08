Camerino, ubriachi alla guida e fermati dai carabinieri: insulti e bestemmie durante il controllo

CAMERINO- Tre denunce legate all'alcool si sono registrate nel fine settimana a Camerino. I carabinieri, infatti, in particolare tra venerdì e sabato 26 e 27 agosto, hanno provveduto a una serie di controlli su tutto il territorio. Il caso più eclatante si è registrato a Muccia dove una coppia, in seguito alle operazioni, è letteralmente impazzita scagliandosi contro i militari a suon di insulti e bestemmie.

Il dettaglio

Nello specifico, la donna alla guida (una 45enne del posto) si è vista ritirare la propria patente mentre il compagno dovrà rispondere di ubriachezza molesta e per aver bestemmiato. La loro auto è stata sequestrata. Stessa sorte - auto sequestrata e patente ritirata - per un 32enne di Matelica con il tasso alcolemico ben oltre il consentito.