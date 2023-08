SIROLO Era diventato cittadino italiano ad aprile, Fatah Melloul. Un traguardo raggiunto benché non avesse un’occupazione stabile - a settembre scadrà il contratto con la ditta di impianti antincendi jesina in cui lavora come operaio - e non andasse esattamente d’amore e d’accordo con la legalità. In passato l’operaio 27enne nato a Lakhdaria, in Algeria, 70 chilometri a sud-est della capitale, e residente nel quartiere Prato, a Jesi, con la fidanzata - italianissima - 23enne, era stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

La vittima del delitto, il 23enne Klajdi Bitri



La ricostruzione

Era già conosciuto dalle forze dell’ordine. Per un periodo gli era stata anche sospesa la patente. Inezie, se paragonate a quello che è stato capace di fare. Per una lite in strada sfociata nel sangue, ha imbracciato un fucile da sub e ha trafitto al cuore Klajdi Bitri, operaio albanese di 23 anni che si stava costruendo un futuro nei cantieri navali di Ancona. Almeno questa è la ricostruzione degli inquirenti. L’avrebbe ucciso a sangue freddo, guardandolo negli occhi. Una vendetta: un modo per fargliela pagare per essersi messo in mezzo a una discussione con un automobilista. Poi, come un assassino spietato, è risalito in macchina ed è scappato per andare a pesca con la fidanzata, a Falconara. Dove, uscito dall’acqua e ancora a torso nudo, domenica sera, dopo quasi 4 ore di ricerche, è stato immobilizzato con il taser e arrestato da due carabinieri del Norm di Osimo.

Il video

«Hai ucciso un ragazzo», si sente dire da un militare nel video pubblicato dal Corriere Adriatico e diventato virale. «Io? No, no...» Risponde Fatah, con la voce rotta dai singhiozzi. Guarda la fidanzata, la implora: «Vai a casa, per favore». Vuole risparmiarle quella scena cruda. Poi il sospettato killer che non si è fatto scrupoli ad uccidere un ragazzo di 23 anni con una fiocina, la stessa con cui poi è andato a pesca e che aveva con sé in un borsone al momento del fermo, si scioglie in lacrime come un agnellino: «Amore, ti prego, scusami...» Chissà se mai chiederà perdono, con la stessa intensità, ai genitori di Klajdi, che si sono visti portare via un figlio per una folle lite in strada a Sirolo. Fatah Melloul è stato condotto in carcere a Montacuto all’alba di ieri, dopo un interrogatorio durato meno di mezz’ora in cui ha fatto scena muta: il silenzio rotto soltanto dalle domande del pm Marco Pucilli e dai singhiozzi del 27enne che, assistito dall’avvocato Davide Mengarelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’accusa è pesante come un macigno: omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Un’ipotesi di reato che, se confermata in giudizio, potrebbe pagare con l’ergastolo. Nel decreto di fermo disposto dal pm, su cui dovrà esprimersi il gip dopo l’interrogatorio in carcere previsto per domani, si evidenziano i gravi indizi di colpevolezza, suffragati da testimonianze dirette e accertamenti tecnici, ma anche il pericolo di fuga che giustifica la misura cautelare della detenzione. D’altronde, Fatah si è allontanato come se nulla fosse da via Cilea, a Sirolo, dove avrebbe colpito a morte Klajdi sparando un colpo di fiocina che teneva in auto. Il 23enne, in compagnia del fratello 18enne, era sceso dall’auto per soccorrere un amico che il killer stava prendendo a calci e pugni: era infastidito perché l’uomo - un ristoratore che andava al mare con la moglie e due bambini - si stava attardando troppo alla rotatoria. Per l’accusa, dopo aver aggredito anche l’operaio albanese, sarebbe andato in auto apposta per armarsi di fucile da sub e vendicarsi lucidamente. Quindi, avrebbe estratto la fiocina insanguinata dal corpo, e sarebbe scappato con la compagna.

La versione difensiva

La difesa, però, sostiene il contrario. «Ho preso il fucile da sub per difendermi, loro erano in tre» avrebbe confidato il 28enne italo-algerino al suo legale, anche se queste dichiarazioni non hanno valore finché non verranno cristallizzate nell’interrogatorio. «Non pensavo di averlo ucciso», avrebbe poi sussurrato al suo legale. «Siamo stati noi a dirgli che era morto un ragazzo - conferma l’avvocato Mengarelli -. Non è scappato, non pensava di aver ucciso qualcuno». Secondo la difesa, il fucile era scarico, dunque non sarebbe partito alcun colpo: Fatah si sarebbe armato per difendersi e, nella colluttazione, avrebbe colpito senza volerlo con la punta della fiocina il 23enne. Ma allora perché allontanarsi senza prestare i soccorsi? «Volevo mettermi in salvo» ha rivelato al suo legale, che ricorda come il 27enne abbia riportato nella zuffa un taglio alla testa di 4 cm e diverse ecchimosi sulla schiena e sul ventre, benché abbia preferito andare a pesca con la fidanzata anziché all’ospedale. Anche lei è stata ascoltata dai carabinieri. Ma nei suoi confronti non sono scattati provvedimenti. Il ruolo della 23enne, che fino a poco tempo fa viveva con i genitori a Monte San Vito, dovrà essere definito con precisione nel corso delle indagini. Ha assistito alla scena ed è scappata con il compagno? C’era lei alla guida della Opel intestata al padre e rintracciata a Falconara? O non si è accorta di nulla? È stata fissata per oggi l’autopsia sul corpo di Klajdi Bitri: il medico legale sarà chiamato a confermare l’ipotesi iniziale, cioè che il giovane sia morto per un fendente diretto al cuore. I carabinieri della Compagnia di Osimo, del Norm e del Nucleo investigativo di Ancona hanno sequestrato, oltre alla fiocina - che dovrà essere analizzata con il luminol - anche il cellulare e l’auto della coppia, su cui si cercheranno eventuali tracce di sangue.

La love story

Tolti alcuni precedenti per possesso di stupefacenti, Melloul non si era mai reso responsabile di episodi gravi. Viveva in Italia da molti anni, si era integrato con la comunità di Montecarotto, paese della Vallesina in cui ha abitato con i genitori e i numerosi fratelli prima di trasferirsi a Jesi con la compagna. Un rapporto molto solido, il loro. Così solido da trascorrere 3-4 ore insieme al mare a Falconara, pur sapendo (così ritengono gli investigatori) che a Sirolo era stato lasciato in mezzo alla strada un ragazzo agonizzante, morto nel giro di pochi minuti, nonostante l’intervento tempestivo del 118. Una love story che, però, i genitori di lei sembra non approvassero. «Ma davvero è stato lui? Lo sapevamo che non era il tipo giusto per nostra figlia» avrebbero riferito ai carabinieri che domenica si erano presentati a casa loro, a Monte San Vito, nell’ambito delle ricerche dell’omicida. Che poi è stato rintracciato al mare, reduce da una battuta di pesca.