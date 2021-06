Sottocorte village, blitz dei vandali. Sfondate anche le pareti dei bagni

CAMERINO - Saranno decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza, per poter risalire a chi nella notte tra martedì e mercoledì ha compiuto atti vandalici nei bagni del Sottocorte village a Camerino, causando qualche migliaio di euro di danni. Ad accorgersene ieri mattina sono stati i commercianti che sono andati ad aprire i loro negozi.

Non è la prima volta che nella zona dell’area commerciale avvengono episodi di danneggiamenti. I titolari dei negozi che prima del sisma erano ospitati nel centro storico, denunciano che ogni tanto si trova qualcosa fuori posto.

Il raid dell’altra notte però ha lasciato segni più evidenti, che necessitano di un intervento di riparazione. Cartongessi sfondati, specchi spostati, porte rovinate, una colonnina per la fibra internet divelta: è questo il bilancio della notte brava dei vandali che si sono accaniti contro i bagni al primo e secondo livello del centro commerciale di Camerino, il Sottocorte village. Martedì notte qualcuno è entrato nei bagni ed ha sfogato la sua rabbia, contro porte, specchi ed addirittura sfondando il cartongesso dei bagni al piano superiore. Dal muro si vede la lana di roccia isolante interna.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i commercianti quando sono andati ad aprire i loro negozi: non è passato inosservato lo stato dei bagni ed in cima alle scale. All’ultimo livello del centro commerciale la colonnina della fibra internet giaceva a terra divelta, con alcuni fili staccati. Si può presumere che qualcuno abbia preso a calci sia la colonnina che le pareti dei bagni, ci vuole comunque un buon livello di forza per produrre un danno simile.

Di tanto in tanto, come denunciano gli stessi esercenti, si ripetono nel centro commerciale piccoli atti vandalici, quello avvenuto martedì notte è solo l’ultimo episodio. A sorvegliare i vari angoli della zona commerciale ci sono diverse telecamere, la speranza è che abbiano distintamente inquadrato coloro che si sono dati da fare per danneggiare i bagni. I filmati sono già stati acquisiti dalla polizia locale e dalle forze dell’ordine.



