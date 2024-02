Precipita da un ponte a Camerino, una pattuglia della polizia vede l'auto ferma: controlla nel dirupo e salva la vita all'uomo

CAMERINO - Un intervento drammatico, sul filo dei secondi, durante il quale i poliziotti del distaccamento Polizia stradale di Camerino, hanno evitato una tragedia. Un uomo di 60 anni, originario di Osimo, che si trovava sulla S.S.77 località Valdiea nel comune di Camerino, giunto all’altezza di un distributore di un’area di servizio ubicata nella parte opposta al proprio senso di marcia, è sceso dall’auto e, nel tentativo di attraversare entrambe le corsie di marcia, è precipitato oltre il guardrail, rovinando al suolo da un’altezza di oltre 10 metri.

I poliziotti, sabato mattina (10 febbraio) all'alba, hanno individuato l’auto ferma sulla carreggiata mentre facevano rientro dal turno di notte.

La loro è stata una lotta contro il tempo: comprendendo velocemente che l’anomala sosta dell’auto in quel posto con motore acceso potesse indicare qualcosa di grave, non hanno esitato a calarsi nel dirupo sottostante, sorreggendosi a vicenda per non precipitare a loro volta.

Sotto, hanno subito visto un uomo schiantato al suolo: era ferito gravemente, ma ancora vivo. I poliziotti, senza interrompere il continuo dialogare con lo stesso che alternava attimi di lucidità a perdita di coscienza, hanno allertato il 118 guidando il personale medico nell’impervio luogo per raggiungere celermente l’infortunato.

Vista la gravità delle lesioni riportate, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che, giunta successivamente sul posto, ha trasportato l'uomo a Torrette. Lì è stato sottoposto a complesse procedure sanitarie che, attuate grazie alla tempestività del soccorso dei poliziotti, hanno consentito di salvargli la vita.