Salgono a nove gli incendi contestati all'elettricista piromane. E' stato immortalato dalle telecamere

CAMERINO - Salgono a nove gli incendi contestati al piromane. Arrestato un elettricista che ha colpito anche in un pub, in un cantiere edile e al pronto soccorso di Camerino (in quest'ultimo caso il rogo è stato solo tentato). Le spycam, inoltre, lo hanno immportalato mentre bruciava dei bancali vicino a un negozio di prodotti per animali. Le indagini sono staste condotte dai carabinieri della Compagnia della città ducale.

Ultimo aggiornamento: 15:52

