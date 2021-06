Doppio incendio doloso nella notte, il piromane immortalato dalla videosorveglianza

CAMERINO - Doppio incendio doloso a Camerino, in via Le Mosse, nella tarda serata di ieri. Ad andare a fuoco il bagno del pub Enjoy e dei bancali in legno posti all’esterno dello stesso stabile dove si trova il pub. Il piromane è stato immortalato dalle telecamere della zona ed i carabinieri della compagnia di Camerino, guidati dal capitano Roberto Nicola Cara, in queste ore stanno procedendo alla sua identificazione.

