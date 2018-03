Pecora con l'encefalopatia: tutto il gregge finisce sotto sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Sequestrato un allevamento di pecore nelle campagne di Camerino, sulla base di un’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Pasqui, per il sospetto di un caso di encefalopatia spongiforme bovina, la cosiddetta scrapie, della stessa famiglia della cosiddetta mucca pazza, ma che per fortuna non si trasmette all’uomo. Il gregge ovino, tenuto in una stalla nelle campagne di Camerino, è stato oggetto di intervento da parte del servizio veterinario dell’Asur area vasta 3, che ha effettuato delle analisi, su un animale morto, risultato positivo al test rapido della scrapie, una malattia neurodegenerativa che tra le pecore non è così rara, specie in certe tipologie di razza ovina.Sono state effettuate anche analisi approfondite, i cui risultati saranno noti entro circa dieci giorni, con la certezza di che tipo di patologia si tratta e quale agente patogeno la provoca. Al momento su indicazione del servizio veterinario Asur, in via precauzionale, il sindaco Ginaluca Pasqui ha firmato l’ordinanza di sequestro degli animali, che saranno isolati e tenuti in quarantena, evitando così sia la loro commercializzazione che la possibilità di contatto con altri animali, per evitare una possibile trasmissione della malattia, qualora venisse confermato si tratti di encefalopatia ovina.