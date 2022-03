Ospedale, via ai lavori per ospitare la Dialisi: ecco la spesa e i tempi dell'operazione

CAMERINO - Una spesa di 210mila euro per sistemare alcuni locali dell’ospedale e destinarli provvisoriamente a sede del reparto Dialisi di Tolentino, in attesa che l’ospedale della cittadina maceratese venga demolito e ricostruito. La determina è stata assunta nei giorni scorsi dall’Area Vasta 3 ed ovviamente permette di avere conferma dei tempi (biblici) della burocrazia pubblica in fatto di appalti.

Già il punto di partenza è utile per le date: «Con ordinanza del commissario per la Ricostruzione n. 37 dell’08/09/2017 è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche tra i quali anche quello riguardante l’ospedale di Tolentino». Il passo successivo quasi tre anni dopo: «Col decreto dell’Ufficio speciale per la ricostruzione n. 3.750 del 28 luglio 2020 si è preso atto del verbale della conferenza regionale del 02/07/2020 che ha approvato la congruità dell’importo del progetto definitivo relativo all’ospedale di Tolentino invitando altresì “l’amministrazione e i progettisti a valutare l’eventualità di dislocare le attività ospedaliere in altra sede, al fine di procedere alla demolizione completa degli edifici in un’unica fase.

Con verbale di riunione del 02/02/2021 il sindaco di Tolentino, la Regione e l’Asur hanno deciso di procedere con un’unica demolizione dell’ospedale e la temporanea delocalizzazione della Dialisi a Camerino e a Macerata. Tutto ciò premesso si rende necessario effettuare interventi di carattere architettonico e impiantistico all’ospedale di Camerino, per adeguare i locali al piano primo per adibirli a Centro di assistenza limitata di dialisi. Il 21/10/2021 è stato stipulato il contratto per la progettazione, per di 15mila euro». Validato il progetto, l’altro ieri la determina che autorizza l’appalto delle opere per 210mila euro.

