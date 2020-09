Da Roma a Camerino per coltivare marijuana, famiglia nei guai. Sequestrate piante per oltre 3 chili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Un'intera famiglia, padre e madre, di 56 anni, il figlio di 27 anni e un'altra persona di 26, tutti residenti a Roma, sono stati denunciati dai carabinieri di Camerino per coltivazione illecita di stupefacenti.Durante un servizio antidroga i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana realizzata nella casa di campagna di proprietà della famiglia a Pieve Torina, dove era stata allestita una serra artigianale. Sequestrate diverse piante, ciascuna dell'altezza di oltre un metro e del peso complessivo di oltre 3 chili, piantate in vasi dedicati, posti in un terreno recintato e nascoste alla vista. Nell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 15 grammi di sostanza stupefacente del tipoed hashish, pronta all'uso.LEGGI ANCHE: