Scoperto il nascondiglio della marijuana destinata agli studenti, sequestati 80 chili di droga. Un arresto

MACERATA Procura e polizia assestano un duro colpo allo spaccio di droga. Scoperti a Cingoli e sequestrati 80 chili (e non 100 come diffuso in un primo momento) di marijuana destinata ai giovani delle scuole medie e superiori del capoluogo.

Il risultato è arrivato proprio a seguito dell'incessante servizio nell’ambito del progetto “scuole sicure” e che ha convolto numerosi poliziotti in borghese della squadra mobile per individuare gli spacciatori che sostavano davanti alle scuole o nelle immediate vicinanze di esse.



I poliziotti hanno osservato tutto camuffati da operai dell’Enel o in abiti civili con cani al guinzaglio per non destare sospetti. Un servizio attuato non solo a Macerata ma in molte altre città della provincia.

Un lavoro che ha permesso agli agenti di scovare la base dove poteva essere custodita la sostanza stupefacente.



I poliziotti decidevano, dopo alcuni giorni, di fermare uno di questi soggetti a Macerata, trovandolo in possesso di circa 50 grammi di marijuana pronta per essere spacciata.



Scattavano perquisizioni nelle abitazioni nella disponibilità del soggetto, dove complessivamente venivano trovati e sequestrati 100 chili di marijuana suddivisi in confezioni pronte per lo spaccio.

Per il pusher scattava quindi l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ultimo aggiornamento: 20 Settembre, 08:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA