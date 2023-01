APIRO - Si sblocca l’iter riguardante la realizzazione della nuova caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Apiro. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ubaldo Scuppa è stata sempre una priorità: massimo impegno per trovare una sistemazione migliore per i volontari, la cui sede attuale si trova in via Fonte Nuova, in un fabbricato di proprietà comunale.

La notizia di un finanziamento di 3 milioni di euro per la nuova caserma dei vigili del fuoco è arrivata in questi giorni attraverso manifesti pubblici realizzati dal circolo di Apiro Fratelli d’Italia. Finanziamento che sarebbe arrivato tramite fondi sisma. Non viene spcificata l’area dove sarà costruita la nuova caserma ma tutte le indicazioni portano al terreno del vecchio campo sportivo, un’area attigua agli imbocchi di due strade provinciali, quella per Cingoli e quella per Cupramontana.

L’attuale sede denominata “Autorimessa comunale” in via Fonte Nuova dovrebbe essere sistemata con un intervento multifunzionale che prevede l’ufficio Coc e la sede della Protezione civile. Si parla di un progetto da 1.350.000 euro. La nuova caserma, stando a quanto trapelato, sarà realizzata su una nuova area e l’ipotesi più concreta è appunto quella del vecchio campo sportivo.

La questione è stata anche oggetto di un dibattito politico nel consiglio comunale dello scorso 19 dicembre con una mozione presentata dall’opposizione con la quale è stato richiesto l’impegno al sindaco e alla giunta per accelerare i tempi per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco (distaccamento volontario di Apiro), predisporre in tempi brevi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per conseguirne l’approvazione e inserire l’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e nell’elenco annuale del 2023. Va ricordato che il distaccamento volontario di Apiro è diventato operativo il 2 luglio del 2008. In questi anni il gruppo è stata una garanzia per i soccorsi nel territorio di Cingoli, Apiro e Poggio San Vicino nel Maceratese, e Mergo, Cupramontana e Staffolo, nell’Anconetano.