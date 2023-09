POTENZA PICENA Due ragazzine avvicinate al mare da un anziano, «Giochiamo alla sedia del Papa?» e fa la mossa di “afferrare” una di loro. Scatta la segnalazione ai carabinieri. È quanto accaduto nella mattinata di ieri in uno stabilimento balneare sul lungomare di Porto Potenza. A raccontare la vicenda, che ha suscitato numerosi commenti sui social network, dopo che è stata resa nota, è il padre di una delle due ragazzine, entrambe di 12 anni.

«Siamo andati al mare con mia figlia ed una sua amica, coetanea – ha raccontato l’uomo –. Le ho lasciate davanti al balneare e io in auto sono andato a cercare un parcheggio lì vicino. Sarò stato via un quarto d’ora al massimo. Quando sono arrivate in spiaggia, le ragazzine hanno lasciato le borse sotto l’ombrellone e sono andate in acqua. Quando sono arrivato, le ho viste davanti al bancone dello chalet: l’amica di mia figlia quasi piangeva. Ho chiesto loro cosa fosse successo e mi hanno raccontato che mentre si stavano bagnando in acqua hanno notato un “vecchietto”, così lo hanno definito, che le guardava in modo strano e sorrideva.

Cosa è successo

Ad un certo punto si è avvicinato e ha chiesto se volevano giocare alla “sedia del papa” e ha fatto un gesto come a voler prendere una di loro. Si sono guardate l’una con l’altra e, spaventate, sono uscite subito dall’acqua. Siamo rimasti al mare - ha continuato - e non lo abbiamo più visto. Mia figlia mi ha più volte ribadito che non lo conoscevano. Loro hanno passato, poi, una mattinata tranquilla, se così si può dire. Ho contattato la madre dell’amica di mia figlia, abbiamo fatto il punto della situazione e abbiamo deciso di fare una segnalazione ai carabinieri» ha concluso. Ieri pomeriggio l’uomo, insieme alla madre dell’amica della figlia, si è recato in caserma per riferire quanto accaduto.