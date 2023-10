Zanzibar, Paradiso unico con spiagge bianchissime. E' una regione della Tanzania: sono due le isole maggiori

"Hakuna Matata" o "Nessun problema", le terre dell'Isola-che-non-c'è esistono davvero. Profuma di cardamomo, zenzero, chiodi di garofano, vaniglia, pepe e cannella e tra i suoi ospiti ci sono le tartarughe giganti. E' Zanzibar, regione della Tanzania, composto da due isole maggopro Unguja e Pemba e numerose isole minori. Una meta speciale, un autentico paradiso tropicale con spiagge di sabbia bianchissima, finissima, che hanno la rara peculiarità di non scottare mai, circondate da una natura rigogliosa, orlate da un mare cristallino, ideale per un viaggio di nozze. Nungwi a Nord, Kiwengwa ad Est, Changuu, senza dimenticare Nakupenda, in Kiswahili significa "ti amo" l'atollo che appare con la bassa marea e sparisce con l'alta e la sua barriera corallina. Isole che non offrono solo safari blu con snorkeling, bagni di sole ma regalano l'opportunità di una bella vacanza diversa poiché esperienziale da vivere "pole pole" ossia "piano piano" perché «la vita si gode un sorso alla volta» affermano i zanzibarini.

La città di Mercury

Nella città natale di Freddie Mercury, il cantante dei Queen, Zanzibar City offre racconti di storia e di cultura imperdibili. Un tour nella Stone Town o Mji Mkongwe in swahili, la parte più antica, patrimonio dell'Umanità Unesco, consente di visitare il Forte Arabo, il Palazzo delle Meraviglie, la piazza di Kelele.

Il parco nazionale

Passeggiate nei vicoli stretti da fare con un occhio di riguardo per i quasi 600 portoni in legno recensiti. In tek e in sesamo (ecco l'origine del noto "apriti sesamo"), riccamente intarsiate, ostentavano lo status sociale del proprietario dell'abitazione. Dalla capitale, ci sono due escursioni imperdibili: quella delle spezie per passeggiare negli inebrianti profumi delle piantagioni che hanno reso Zanzibar famosa. Qui si usa vista, tatto e olfatto. A dieci minuti di barca, Prison Island (Changuu), l'isola per gli schiavi indisciplinati dove vive una colonia di tartarughe giganti di Aldabra. Per chi sogna di fare un bagno con loro, nel villaggio di Nungwi c'è il "Baraka Aquarium", un resort con una piscina naturale. Pochi chilometri percorrendo la Karume Road, ci sono due foreste imperdibili. A 20 minuti d'auto direzione Nord, i babbuini, gli alberi secolari della "Masingini", un luogo magico per chi ama fare birdwatching.

A 50 minuti d'auto, direzione Sud, il parco nazionale di Jozani Chwaka Bay, un'area protetta dove osservare in natura le Red Colobus, le scimmie tipiche dell'isola e sede del Butterfly center. Il parco ospita ben 50 specie diverse di farfalle e 40 specie di uccelli. Merita anche una sosta l'iconico Rock Restaurant collocato su una roccia mezzo al mare. Per preparare il viaggio: info e webcam live sul sito easyzanzibar.com di Sonia e Fabrizio, italiani del settore del turismo sul posto, autori di un'ottima guida.