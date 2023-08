FERMO - Era partita sottotono la stagione con maggio e giugno deludenti, luglio così e così ma agosto sta dando delle belle soddisfazioni agli operatori balneari, c’è chi si congratula con le amministrazioni comunali, a Porto San Giorgio e a Porto Sant’Elpidio. Due Comuni che, in un modo o nell’altro, con gli eventi hanno saputo dare slancio all’estate, stando ai riscontri. La strada è quella giusta, avanti così.

«Qualcuno parte e altri arrivano, li vedo che sono bianchi come mozzarelle – dice ridendo lo chef Fabio Iobbi, del ristorante di pesce e dello storico chalet Duilio sul lungomare Gramsci a Porto San Giorgio –: la stagione si chiude bene, ma aprile è stato un... casino, maggio e giugno idem perché nelle festività e nei ponti è sempre piovuto, luglio è stato freddino ma ad agosto la stagione è partita a bomba. Al ristorante siamo sempre pieni, a Porto San Giorgio tutti i locali hanno lavorato, ci sono umbri, stranieri, tedeschi in particolare. Sono soddisfatto e mi sono congratulato con l’assessore Giampiero Marcattili perché gli eventi che il Comune ha organizzato hanno fatto la differenza, anche per gli animatori in spiaggia. Gli eventi aiutano il commercio».

Dello stesso indirizzo è il discorso a Porto Sant’Elpidio, Giuliano De Santis è contitolare con il fratello Piero del ristorante e chalet Settemari sul lungomare Trieste e del ristorante Il Gambero. Come è andata ai Settemari? «Dicono che in diverse regioni nelle località costiere c’è stato un calo del 30% - risponde De Santis - ma noi andiamo in controtendenza, c’è stata sempre gente sotto gli ombrelloni e a tavola. E’ stata una buona stagione e non possiamo lamentarci, a livello di servizi pubblici, parcheggi in particolare, c’è qualcosa da mettere a punto ancora, ma siamo soddisfatti per gli eventi che si sono organizzati a Porto Sant’Elpidio, come la Notte più Rosa, la serata con Elettra Lamborghini ha portato tanta gente (Questo prima dell’evento clou di ieri sera, ndr). Gli eventi sono importanti per le attività. Certamente sono stati sottotono i mesi di maggio, giugno e luglio, ma abbiamo recuperato ad agosto e fino a metà settembre andiamo avanti così, tempo permettendo».

Una bella strigliata di orecchie a chi cerca lavoro e dice che non lo trova. Nazario Luzi dello chalet ristorante Il Grillo, sul lungomare di Lido di Fermo, dice che «la stagione è andata bene, sia al ristorante che in spiaggia, siamo soddisfatti, peccato per il personale che non si trova! Potevamo fare di più, mi sono dovuto limitare. Ringrazio gli studenti, avranno poca esperienza ma hanno volontà, meno male che ci sono stati loro». Bene anche a Pedaso, Simone Addazi del ristorante chalet Il Faro dice che è andata bene pure a maggio, «molto ma molto bene - afferma al telefono, si sente in sottofondo ancora il rumore delle pentole alle 4 del pomeriggio -: a pranzo e a cena abbiamo avuto sempre gente, e anche in spiaggia ci sono i turisti. Non abbiamo aumentato il prezzo di lettini e ombrelloni, ma al ristorante qualcosina abbiamo dovuto aggiungere». Chiude il bilancio il presidente regionale del sindacato dei balneari in Confcommercio e titolare dello chalet Windsurf sul lungomare Gramsci a Porto San Giorgio: «C’è stato il volano di Ferragosto che ha salvato la stagione - dice Romano Montagnoli -: agosto ha dato la spinta e ci stiamo riprendendo da un periodo maggio-luglio deludenti. Se guardiamo la scorsa estate il bilancio di questa stagione è negativo ma dobbiamo dire che l’estate dell’anno scorso è una di quelle che capitano ogni 15 anni. E’ stata una bomba. Rispetto alle presenze, non ci possiamo lamentare neanche quest’anno, ma sui consumi c’è stata una flessione. C’è meno gente durante la settimana e più gente nei weekend. Anche a tavola si spende meno perché la vita è diventata più cara per tutti».