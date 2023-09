Viso, pelle e capelli la cura dopo il sole. Scrub fai-da-te con zucchero e olio d'oliva per rimediare a rossori e macchie

Viso, pelle, mani, piedi e capelli. Dopo l'estate, alcuni trattamenti beauty sono necessari: secchezza, macchie sparse qua e là, rossori vari. Insomma, c'è molto da mettere a punto per prepararci ai prossimi mesi. Il tutto, al solito, abbinato a qualche accorgimento sugli stili di vita. Il rientro e la ripresa della routine quotidiana dopo le ferie non sono facili ma il modo migliore per combattere il ritorno in città e al lavoro è prendersi cura di se stessi. Vediamo, allora, alcuni suggerimenti, molto generali ma importanti per mantenersi in forma.

Rimedi "home made"

Dopo le vacanze, specialmente se si è stati al mare, capita di ritrovarsi con macchie sul viso e leggeri arrossamenti: sono alcuni dei piccoli danni causati dall'esposizione al sole, soprattutto se eccessiva e senza una protezione adeguata. Per risolvere il problema, è importante, come primo step, usare lo scrub: addirittura "home made" con ingredienti naturali come olio di argan, o anche di oliva, e zucchero se non si ha la pelle grassa. E, dopo, applicare una crema idratante o una ad hoc per i rossori. Per esempio, l'argilla bianca è un prodotto molto buono per attenuare le irritazioni. Tra l'altro, lo scrub è utile anche per mantenere più a lungo l'abbronzatura, obiettivo che si può facilmente ottenere anche idratando la pelle con apposite creme doposole, meglio se realizzate con in ingredienti naturali.

Mani e piedi

Un altro capitolo da affrontate sono mani e piedi: se vogliamo risparmiare , si può anche fare da sé, magari utilizzando come scrub il mix zucchero e olio di oliva.

Quindi, non dimenticare di applicare una buona crema idratante. Non possiamo tralasciare i capelli: dopo sole e mare, sono decisamente stressati, anche dal cloro delle piscine e, dunque, per rimetterli in sesto, occorre usare una maschera idratante: la cheratina per esempio è il top, ma si possono utilizzare anche impacchi a base di olio di oliva. Dopo gli eccessi estivi, sarebbe meglio ridurre se non eliminare grassi e zuccheri, e scegliere una dieta equilibrata, sarebbe importante anche l'attività fisica, tra l'altro da non smettere mai, perfino durante le ferie. Se poi vogliamo depurarci al rientro dalle ferie, sono fondamentali i drenaggi al viso come al corpo. Si possono anche fare da sé, senza spendere o andare in un centro estetico. Tra i drenanti naturali ci sono il tarassaco, il succo di ortica, di betulla e il rafano nero. Quando l'abbronzatura inizia a scomparire, la pelle si macchia. Per ovviare, niente di meglio di un peeling viso che si può fare a casa, ma soprattutto dall'estetista che può usare prodotti più efficaci. Tra i migliori c'è il meraviglioso acido glicolico che, in alcuni casi, ha bisogno della prescrizione medica. Dopo l'estate si può anche optare per una pulizia professionale della pelle, eseguita in un centro estetico. Tra i trattamenti, c'è la biorivitalizzazione con l'iniezione nel derma di sostanze varie per stimolare la tonicità della pelle. Per piedi e gambe gonfi, infine, si può ricorrere alla carbossiterapia che consiste nell'iniezione sottocute di anidride carbonica.