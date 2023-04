Via le calorie con la danza: nelle Marche ecco la promessa di "Balla&Snella". Otto centri coinvolti nel progetto

ANCONA- Balla e dimagrisci. Almeno 700 chilocalorie ad ogni ora di lezione. È la promessa di Balla&snella, il nuovo protocollo nazionale, un programma trimestrale assicurato da questo circuito, Balla e snella appunto, che ha aperto 147 centri in tutta Italia di cui 8 nelle Marche e che si trovano a Torrette di Ancona, Civitanova, Pesaro, Macerata, Jesi, Fermo, Ascoli Piceno e Ripatransone. Frequentatissimo da donne di ogni età, desiderose di sconfiggere i chili in più senza rinunciare al divertimento.

LEGGI ANCHE: Veloci ed esplosivi, si fa così: tutti pazzi per la pliometria che aumenta allenamento e potenza

L'innovazione

Dunque, diventare belle con il sorriso sulle labbra in barba a diete sfinenti e fame da urlo. In altre parole, un fitness innovativo, che punta sulla felicità e sul garbo. E con risultati garantiti. Così almeno rilanciano i promotori. «Si possono fare due o tre lezioni a settimana spiega Olha Kravets, responsabile dei centri delle Marche -. Sono sedici balli, selezionati tra i circa 50 ritmi che ci sono nella danza: una forma di ginnastica ballata, di esercizi a corpo libero su note musicali». Ad accompagnare il genti sesso in questo percorso talora difficoltoso, c'è anche una nutrizionista, pronta a seguire ed elargire consigli a quante intendano perdere peso rassodandosi. E, se la competitività premia, i promotori hanno stabilito che saranno selezionate le prime tre con i risultati migliori e la prima a conquistare il podio, vincerà un abbonamento trimestrale gratuito. Mica male. La bellezza val bene qualche sacrificio in più.

In cosa consiste

Studi scientifici lo confermano: il ballo ha notevoli proprietà antiage. Questo accade perché, sempre secondo indagini ad hoc, attiva più aree cerebrali nel senso che tutti i centri che presiedono alla coordinazione motoria, vengono "accesi" e si mobilitano così tutte le aree sensoriali. Ma c'è di più. Se la danza da sola stimola al mille per mille, quella in coppia si rivela una vera e propria delizia poichè stimola il contatto fisico, come la vista anche delle compagne di corso, mentre la musica accende sia le aree uditive sia quella che preside le emozioni e la memoria stessa. Di tutto di più, dunque, in un mix da far perdere la testa e, soprattutto, peso.

La musica

La musica, come quella delle canzoni di Balla&snella, fanno parte della nostra memoria, spesso, come accade in questi casi, sono legate a momenti di felicità e con l'ascolto, tutto si riattiva. Esplodono così le molecole della gioia, le endorfine, le stesse che si manifestano quando facciamo sport, tanto per capirci. «Ecco, allora, che il ballo ci rende felici e appagate senza contare che si diventa più belle - spiegano la responsabile - . Scegliere questa opzione è soprattutto per chi ha già provato a frequentare una palestra o a seguire diete senza ottenere risultati mollando così tutto perché non piaceva». Balla&snella, insomma, «è il sistema ideato dalle donne per le donne dove ci si può allenare con le coreografie tonificanti, snellenti ed elasticizzanti composte da oltre 16 ritmi musicali senza usare pesi o attrezzi». Nei centri Balla&snella, «ci sono solo donne di tutte le età».

Lo staff

Le insegnanti dello staff sono ballerine ed esperte di postura: infatti, oltre a migliorare la composizione corporea, ballando si acquisisce anche maggiore grazie e portamento nei movimenti. Nulla da dire: la gioia e il divertimento sono l'antidoto migliore al desiderio di mangiare. Provare per credere.