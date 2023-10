Esercizi senza alzarsi dal letto, il metodo per dimagrire della tiktoker (senza dieta): «Ho perso 15 chili»

Si chiama Colleen, non le piace proprio fare attività fisica, spesso ha problemi a controllare la fame, non va assolutamente in palestra e non conta nemmeno le calorie. Eppure, la ragazza ha perso 15 chili e ora è su TikTok pronta a convidere la sua esperienza con tutti coloro che hanno le stesse difficoltà per dare una spinta nella giusta direzione.

Ma allora come ha fatto a perdere peso? I consigli di Colleen sono piuttosto particolari, ma quello che ha fatto più sorridere - e discutere - è senza dubbio l'allenamento da fare senza nemmeno alzarsi dal letto.

Il metodo di Colleen per perdere peso

Se qualcuno ti dicesse che è possibile perdere peso senza neppure alzarsi dal proprio letto, probabilmente crederesti di aver sentito male: la reazione di molti utenti è stata più o meno la stessa, ma Colleen non si è data per vinta e ha compreso bene quali sono le problematiche e le necessità di tante persone quando si tratta di perdere peso.

La ragazza, infatti, è "una di noi" e parla delle difficoltà che in molti hanno dovuto affrontare.

Le sue soluzioni, tuttavia, sono estremamente fantasiose: «Ho avuto molti problemi perché mangiavo troppo o mangiavo troppo velocemente», dice Colleen in uno dei suoi video: «Quindi ho deciso di usare questo metodo: mi vedo in un film o a qualche cena "reale". Faccio finta di essere Keira Knightley in Orgoglio e Pregiudizio o qualche dramma dell'Ottocento, insomma un membro dell'alta società. Quindi stai mangiando, ma devi mettere giù la forchetta dopo ogni boccone. Stai degustando ogni morso, con lentezza. "Oh, questo cibo è così costoso, così buono. Ma è proprio Mr Darcy quello nel mio salotto?». Rendere il pasto parte di una fantasia più grande, afferma Colleen, la aiuta a mangiare con più tranquillità e a gustarselo di più.

Un altro consiglio di Colleen, in questo caso per mantenere la motivazione e non darsi per vinti, è quello di concedersi continuamente dei "premi": «Non bisogna premiarsi soltanto alla fine del percorso, ma è necessario fissare delle tappe intermedie, per esempio quando si perde il primo chilo. Se non si è perso peso recentemente, anche un solo chilo è un traguardo». Ma in cosa consistono questi "premi"? Secondo la ragazza, bastano delle piccole cose, come una maglietta carina o quel qualcosina che da tempo volevi acquistare su Amazon. L'importante, dice Coleen, è che non si tratti di un premio in cibo: «Non mi sembra appropriato né salutare».

Infine, il consiglio che più di tutti gli altri ha scatenato commenti e reazioni da parte degli utenti di TikTok: «Non mi piace allenarmi», ha dichiarato Colleen in uno dei suoi video, «La maggior parte dei chili che ho perso non è stato allenandomi, infatti, e anche in quel caso bisogna trovare ciò che funziona per ognuno di noi. Io ho usato gli esercizi a letto, perché sono pigra e non voglio lasciare il mio letto, o vestirmi, uscire... mi alleno direttamente da sopra le lenzuola!». In un filmato pubblicato successivamente, Colleen mostra alcuni possibili esercizi, ma ci tiene a precisare che non è una professionista, raccomandando anche un tutorial da parte di un'esperta.