Dieta, dal dormire di più ai cibi che “sconfiggono la fame”: 10 modi pigri per perdere peso

La dieta e la perdita di peso richiedono sacrifici ma troppo spesso la prigrizia prende il sopravvento sulla motivazione e non è sempre facile seguire un programma alimentare. In aiuto ai più pigri ci sono però dei 10 piccoli accorgimenti da poter prendere durante la propria routine quotidiana che pemettono di dimagrire senza troppi sforzi.

Dieta, 10 modi per perdere peso senza palestra

Dall'abbandonare il pane all'utlizzare un piatto più piccolo, dimagrire senza tradire la propria pigrizia è ora possibile. Ecco i semplici 10 modi per farlo.

1. Abbandona il pane

Secondo Tim Goodwin, fondatore di Lean GreensBread, riporta il The Sun, se si vuole perdere peso "in modo pigro", occorre abbandonando il pane. Di tutti i carboidrati trasformati che assumiamo, il pane è quello più diffuso nella nostra dieta Mediterranea. L'esperto ha spiegato: «Il semplice taglio del pane è probabilmente il modo più veloce per ridurre il girovita». «La farina pesantemente lavorata utilizzata nei prodotti del pane fa trattenere più acqua e grasso corporeo».

2. Diminuisci lo stress

L'esperto Tim ha anche suggerito che se si vuole perdere peso, ci si dovrebbe stressare di meno. Il fondatore di Lean GreensBread ha spiegato che si può ridurre lo stress bevendo più acqua, trascorrendo 30 minuti al giorno camminando in un posto tranquillo e spegnendo il telefono tre ore prima di andare a letto.

Secondo gli esperti, periodi prolungati di ormoni dello stress elevati aumentano l'appetito, rendendo difficile la perdita di peso o portando ad un aumento di peso, in particolare intorno all'addome.

3. Dai importanza al sonno

Un altro modo pigro per perdere peso è dare la priorità al buon sonno. Cate di Pretty Pea Nutrition ha spiegato al Sun che secondo le ricerche dormire poco può causare un aumento di peso. Ha detto: «Per garantire un buon sonno, non assumere caffeina dopo le 15:00, assicurati che il tuo pasto principale sia 2-3 ore prima di andare a letto, in modo che la digestione non tenga il corpo sveglio, niente alcol prima di andare a letto e rilassati senza dispositivi nell'ultima ora prima di andare a letto».

Quando non si dorme, dicono gli esperti, i livelli di grelina, ovvero l'ormone della fame, aumentano. Ecco perché lo spuntino di mezzanotte non è un mito: si potrebbe semplicemente avere più fame perchè non si dorme bene.

4. Bevi molta acqua

Un altro modo semplice per perdere peso è bere molta acqua. Cate Boyd ha sottolineato che il corpo è composto per circa il 60% da acqua, quindi ha senso dare la priorità al consumo di acqua. L'esperta ha fatto riferimento a uno studio che ha scoperto che bere 0,5 litri di acqua equivale a 23 calorie in più bruciate. In un anno sono circa 17.000 calorie che equivalgono a bruciare circa 2 chili di peso corporeo.

5. Non fare spuntini e mangia più verdure

L'esperto Tim di Lean GreensBread sostiene che dovremmo smettere di fare spuntini e mangiare più verdure per un modo semplice per perdere peso: «La maggior parte delle volte gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio sono calorie extra di cui nessuno di noi ha bisogno. Eliminare gli spuntini può facilmente ridurre l'apporto calorico giornaliero del 25%». «Se vuoi fermare le voglie e il desiderio di spuntini, allora consuma più verdura».

6. Usa il congelatore

Importante rifornire il congelatore con frutta e verdura surgelate per riempire i pasti e gli spuntini. Semplicemente, aggiungi broccoli, carote, fagiolini e piselli surgelati nei tuoi stufati, zuppe per aumentare l'apporto di fibre, vitamine e minerali .

7. Bevi meno alcol

Un altro modo per perdere peso in modo "pigro" è semplicemente bere meno alcol. Cate di Pretty Pea sostiene che l'alcol viene definito «calorie vuote», in quanto fornisce al tuo corpo poca o nessuna nutrizione. L'alcol rallenta anche i processi di combustione dei grassi del corpo.

Secondo l'esperta quando consumi alcol, il tuo corpo brucerà questo per primo e gli darà la priorità come fonte di carburante sopra ogni altra cosa e questo significa anche che il cibo che consumi andrà anche ad essere immagazzinato come grasso e non prioritario come fonte di carburante.

8. Mangia abbastanza

Se si vuole perdere peso, è importante assicurarsi di mangiare abbastanza. II nutrizionisti affermano che la dieta cronica e i mesi/anni trascorsi a provare una moda dietetica dopo l'altra possono causare riduzioni del tasso metabolico che in realtà rendono più difficile perdere peso.

9. Mangia cibo piccante

L'esperta ha spiegato che spezie come pepe, zenzero, ginseng, curcuma, cannella e pepe nero aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Questo può aiutare a ridurre l'appetito, ridurre la fame, aumentare il metabolismo e influire sulla formazione dei grassi e diminuire l'assorbimento dei grassi.

10. Usa piatti piccoli

Ultimo modo pigro per perdere peso è usare un piatto più piccolo in modo che la porzione riempia il piatto e faccia sembrare visivamente le porzioni più grandi senza sentirsi privati.

