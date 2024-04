Morbillo: sintomi in adulti e bambini, contagio, cura, vaccino, quanto dura l'immunità. Tutto quello che c'è da sapere

Boom di casi di morbillo in Italia: solo nel primo trimestre 2024 se ne contano 213, cinque volte di più rispetto al totale registrato nell'anno precedente. Gli esperti parlano di epidemia e consigliano in vaccino ai soggetti che non hanno già contratto la malattia.

Il virus

Il morbillo è una malattia infettiva esantematica acuta causata da un virus a RNA del genere Morbillivirus (famiglia dei Paramyxoviridae), di cui esiste un unico sierotipo. Il morbillo è diffuso in tutto il mondo, e l’uomo è l’unico ospite naturale. È generalmente annoverata tra le malattie infantili, perché in genere colpisce con più frequenza i bambini.

Il contagio

Il morbillo è un virus altamente contagioso, con una probabilità del 90% di contrarre la malattia se vi si viene in contatto.

La trasmissione avviene tramite le secrezioni nasali o faringee che si emettono con starnuti o colpi di tosse. Il virus sopravvive sulle superfici e nell'aria fino a due ore, e i soggetti che lo contraggono sono contagiosi da quattro giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa dell’eruzione cutanea.

I sintomi

Dopo un periodo di incubazione che varia da sette a 18 giorni, i sintomi sono simili a quelli di un raffreddore con malessere e febbre che diventa sempre più alta. Possono presentarsi delle macchioline biancastre nella bocca, che precedono la caratteristica eruzione cutanea del morbillo. Questa appare in genere in due o tre giorni a partire da volto e collo, per poi diffondersi sul resto del corpo. L’esantema dura da tre a sette giorni. La febbre solitamente persiste per due o tre giorni dopo la comparsa dell’esantema e la tosse può persistere fino a 10 giorni.

Il vaccino

Per prevenire il morbillo è disponibile un vaccino con un profilo di sicurezza molto elevato che con due dosi garantisce un'immunità a vita. Dal 2017 è obbligatorio per i bambini al compimento dell'anno di età. Il vaccino è disponibile sia in forma combinata con le componenti antirosolia e antiparotite (vaccino MPR) sia con le componenti antirosolia, antiparotite e antivaricella (MPRV). Sono indicate due dosi di vaccino: in Italia la prima dose è somministrata a 12 mesi di vita, la seconda dose a 5 anni di età. L’offerta di due dosi è in grado di proteggere verso il morbillo oltre il 90% dei vaccinati. Nei bambini sotto i 12 mesi di età, l’efficacia del vaccino è minore per la presenza di anticorpi neutralizzanti materni. Tuttavia, in alcune situazioni (ad esempio, in caso di epidemie), il vaccino può essere somministrato a partire dai sei mesi di età.

Terapia

Non esiste un trattamento antivirale specifico per il morbillo; la terapia è generalmente di supporto e comprende paracetamolo o ibuprofene e liquidi.