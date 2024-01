Il nuovo business di Mark Zuckerberg? Bovini allevati con la birra: «Sarà la migliore carne al mondo»

Quando mancano poche settimane alla festa di compleanno di Facebook, che compirà 20 anni il prossimo 4 febbraio, il suo fondatore Mark Zuckerberg sta per cimentarsi con un altro business, dove non si accettano mezzi traguardi. Con un post (ovvio) su Meta, il founder dei social si fa fotografare sorridente con una bella bistecca nel piatto. «Ho iniziato ad allevare bestiame al Ko'olau Ranch a Kauai e il mio obiettivo è produrre carne della più alta qualità al mondo».

Bovini alle Hawaii

Da poco trasferitosi alle Hawaii, dove rumors dicono che stia costruendo una mega villa con bunker annesso, Zuckerberg sembra aver trovato l'ispirazione dall'allevamento di bestiame, bovini per la precisione, con l'intenzione di produrre la carne migliore.

Dunque sembra tramontata l'idea della dieta vegetariana.

Post pro-carne

Mark Zuckerberg nel suo lungo post dove ha raccontato come investirà i suoi soldi, ha specificato che i «bovini Wagyu e Angus e cresceranno mangiando farina di noci di macadamia e bevendo birra che produciamo qui nel ranch». Ma cosa sono le noci di macadamia? Sono originarie dell'Australia, ma ora si coltivano in Europa e anche in Nuova Zelanda, Hawaii, Costa Rica e Brasile e sono ricchissime di grassi "buoni". Per quanto riguarda la birra, se può sembrare un nutriente anomalo per un bovino, in realtà alla razza giapponese, Wagyu, è destinata anche la birra mescolata alle farine, che serve per favorire l'ingrassamento.

Mucche e birra

«Ogni mucca mangia tra le 2 e 4 tonnellate di cibo ogni anno, quindi si tratta di un sacco di acri di alberi di macadamia - ha proseguito Zuckerberg - Le mie figlie aiutano a piantare gli alberi e si prendono cura dei nostri animali». Il progetto alimentare di Mr Meta coinvolfe tutta la sua famiglia, incluse le tre figlie femmine. «Siamo ancora all’inizio del viaggio ed è divertente migliorarlo ogni stagione. Di tutti i miei progetti, questo è il più delizioso».

Ma Zuckerberg non è nuovo a mostrare interesse per il settore alimentare, già 13 anni fa aveva spiegato di voler studiare meglio l'agricoltura ecocompatibile e l’allevamento di animali e prima ancora vegetariano. Sul tema alimentare, dunque, le sue idee sembrano meno chiare rispetto all'ambito a lui più congeniale le nuove tecnologie.