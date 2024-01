Oroscopo 2024, le mete e i gusti (a tavola) più adatti per ogni segno zodiacale

Il 2024 secondo i pianeti sarà un anno solido, all'insegna dei piaceri semplici come la gola, le tradizioni, le cose buone della vita. Tenendo la gratificazione del palato come fil rouge, l'Oroscopo del viaggiatore e l'Oroscopo del goloso si fondono in una carrellata di suggerimenti, tenendo conto della meta che possa assecondare ogni segno zodiacale a tavola.

L'Oroscopo

Via libera quindi a piatti tipici, materie prime, località e strutture alberghiere, da prendere come riferimento nello scegliere una meta per il 2024.