Oroscopo Paolo Fox di primavera: le previsioni segno per segno. Problema amore per i Gemelli, Acquario con novità su lavoro

Oroscopo primavera 2024 Paolo Fox: le previsioni segno per segno. L'esperto Paolo Fox ha svelato le previsioni di primavera a Da noi a ruota libera, ospite di Francesca Fialdini su Rai1 nel salotto di Francesca Fialdini l’astrologo Paolo Fox ha svelato le previsioni delle stelle fino al mese di giugno.

Oroscopo di primavera di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, l'esperto astrologo e volto noto delle trasmissioni Rai è stato ospite in tv alla trasmissione di Francesca Fialdini Da Noi a Routa Libera: in questa occasione ha fatto l'oroscopo di primavera, segnalando cosarà accadrà nei mesi di aprile, maggio e giugno per tutti i segni dello zodiaco. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dello zodiaco di Paolo Fox

Oroscopo Ariete

L'Ariete è un segno molto tosto.

Oroscopo Toro

Il Toro, secondo Paolo Fox, è un segno particolare. Amore a 4 stelle così come il lavoro. Giove nel segno, che è una guida, e rappresenta le questioni legali. Maggio mese importante. Tante cose da fare. Non devono tornare indietro ed essere troppo tradizionalisti.

Oroscopo Gemelli

Per i Gemelli l’amore è un problema anche perché Venere ha iniziato un transito polemico. La pazienza è finita. Hanno la tendenza a fare dispetti.

Oroscopo Cancro

Lavoro a 4 stelle così come il benessere. Si parte sottotono. Deve pensare al lavoro e a fare delle richieste. Devono tenere protetto l’amore. Non dare spazio a pensieri negativi. Poi possono concentrarsi da maggio in poi. Grandi novità sul lavoro. Sentono che le cose stanno cambiando.

Oroscopo Leone

esce da una fase complicata dal punto di vista lavorativo. Attenzione a chi fa loro i conti in tasca. Aprile mese ricettivo nei sentimenti. Retrocessione a maggio sempre in amore.

Oroscopo Vergine

La Vergine è uno dei segni più protetti. Saturno in opposizione quindi alcune questioni non sono gestibili. Giove in ottimo aspetto. Si cade in piedi. Amore a cinque stelle. Maggio mese importante per l’amore.

Oroscopo Bilancia

in amore sono molto esigenti. Amore a tre stelle. Le persone che incontrano devono essere armoniche. Sono sempre molto esigenti. Sono alla ricerca di qualcosa di più. Cielo migliore in arrivo da giugno. Cambiamenti e novità sul lavoro.

Oroscopo Scorpione

Gli Scorpione tribolano spesso anche se sono dei combattenti. Non smaltiscono in fretta un rancore. Forse sono annoiati. Da giugno niente più Giove opposto.

Oroscopo Sagittario

Sagittario è un po’ dubbioso sul lavoro. Da giugno ci sarà una situazione particolare con Giove e Saturno in aspetto complesso. Devono concentrarsi molto e di non sbandare. L’amore vola alto.

Oroscopo Capricorno

Per i Capricorno non mancano le stelle favorevoli. Già da adolescenti si ritrovano adulti. Periodo di grande responsabilità. Sono sotto pressione, sempre agitati. Giove e Saturno favorevoli. Amore forte fino alla fine di aprile.

Oroscopo Acquario

Amore a tre stelle, lavoro a quattro. Non amano i vincoli. Devono avere le uscite d’emergenza. Devono amare le persone che contraccambiano. Novità a giugno sul lavoro.

Oroscopo Pesci

Per i pesci amore a cinque stelle. Devono aprire le porte ai sentimenti grazie a Venere nel segno. Da rivedere il lavoro. Da giugno dovranno fare attenzione a non creare problemi. Proposta di lavoro da accettare entro maggio.