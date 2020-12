Dai segni dello Zodiaco tutti i segreti dell’energia: un seminario per capire tutto

Ogni segno zodiacale ha la sua energia. Conoscerla ci permette di scoprire un sacco di cose interessanti sulle persone e su noi stessi. Cos’è questa energia? Da dove arriva? Come si manifesta? Come ci aiuta a conoscerci meglio? Rispondere a queste domande è solo la partenza per entrare nel fantastico mondo della “Astrologia Vera”.



Partiamo dalle basi. Tutti noi sappiamo che l’anno si divide in quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Lo sapevano anche gli antichi ed essendo molto più vicino di noi ai ritmi naturali, quando iniziarono a studiare le stelle, videro una corrispondenza tra la vita sulla terra e i movimenti degli astri nell’arco dell’intero anno. Il Sole per esempio, a seconda della stagione era più alto o più basso sull’orizzonte e, di conseguenza, il clima era più caldo o freddo. La suddivisione nello zodiaco tiene conto di questo.

I segni zodiacali sono i 12 settori in cui è diviso il cerchio dello zodiaco, ovvero quella fascia immaginaria che circonda la Terra e su cui sembra muoversi il Sole durante l’anno. Visti nel loro insieme, descrivono l’intero ciclo dell’esperienza umana, in analogia con le stagioni, dove l’anno zodiacale inizia con l’equinozio di Primavera. L’energia che viene espressa dai segni zodiacali è interpretata da quattro elementi divisi in tre modalità. Cosa vuol dire in parole povere? Che le quattro stagioni hanno ognuna assegnata tre segni zodiacali che si comportano in un certo modo a secondo che diano inizio alla stagiono, che stiano nel mezzo o che la concludano. Questi sono parte dei temi che verranno affrontati domenica 13 dicembre nel seminario “Astrologia Per Tutti” in diretta streaming sulla piattaforma Zoom in cui parlerò, insieme all’astrofisionomista Eleonora Boscarato.



I segni zodiacali sono classificati in base ai 4 Elementi - Fuoco, Terra, Aria e Acqua - che possono essere considerati i quattro principi vitali di base e che determinano il temperamento sia in senso positivo sia in senso negativo. La suddivisione in 3 Modalità - Cardinale, Fissa e Mobile - che indica come i diversi tipi di energia si manifestano in base alla fase stagionale di riferimento è quella che caratterizza l’inizio, il centro e la fine di una stagione. Dalla combinazione dei 4 Elementi (Fuoco, Terra, Aria e Acqua) con le 3 Modalità si producono i 12 modelli primari di energia, ovvero i 12 Segni zodiacali. I segni Cardinali (Ariete, Bilancia, Cancro, Capricorno) danno inizio alle 4 stagioni (Primavera, Estate, Autunno, Inverno) e sono il simbolo dei movimenti iniziali di energia in una determinata direzione. Sono intraprendenti, determinano i cambiamenti, fanno accadere le cose.



I segni Fissi (Leone, Aquario, Scorpione, Toro) corrispondono al periodo culminante delle 4 stagioni e rappresentano la concentrazione di energia che si raccoglie all’interno o si irradia all’esterno. Sono il simbolo del consolidamento e della perseveranza nella costruzione di ciò che è già esistente; tendono a preservare lo status quo. I segni Mobili (Sagittario, Gemelli, Pesci, Vergine) sono quelli che si trovano a cavallo tra la fine di una stagione e l’inizio della successiva e rappresentano l’elasticità e il continuo cambiamento. Sono facilmente in grado di sostituire una cosa con un’altra, si adattano e si adeguano. Per tradizione i segni zodiacali si alternano inoltre in 6 maschili o attivi (segni di Fuoco e di Aria) più estroversi, obiettivi e assertivi, e 6 femminili o ricettivi (segni di Terra e di Acqua) più introversi, soggettivi e riflessivi.



