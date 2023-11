Dodici vacanze in 12 mesi, la 24enne ammette: «Ho speso 10mila euro. I soldi tornano, le esperienze no»

Viaggiare a 24 anni dodici volte in un anno non è proprio cosa da tutti. Eppure, questa giovane donna sostiene che è possibile. A raccontare la propria storia è Mel Anyamene che ha raccontato di aver speso 9mila sterline (circa 10mila euro) in vacanze in un solo anno, tra Cipro, Italia, Spagna, Saint Louis e in generale, varie location negli Stati Uniti e sostiene che tutti dovrebbero massimizzare il proprio tempo libero. Ma come? Scopriamolo insieme.

La passione per i viaggi





L'itinerario

Mel ha sempre amato viaggiare. Dopo aver terminato la laurea e conseguito un master in ingegneria, a novembre 2022, ottenne il suo primo lavoro. E, pensò che fosse arrivato il momento di "investire" il suo stipendio con qualcosa di utile: «Viaggiare è istruttivo», ha raccontato al DailyStar. Così è nata la voglia di organizzare, per ogni mese dell'anno, un viaggio che rappresentasse una pausa dalla vita lavorativa.Mel, oggi analista dei dati per un'azienda a Londra, ha raccontato, in merito, di aver speso oltre 8 mila sterline, quasi 9mila euro, fino ad oggi. Ma ha in programma altri due viaggi per i mesi di novembre e dicembre 2023, quindi arriverà a oltre 10 mila euro e in merito ha confessato: «I soldi torneranno, le esperienze no. Dovrei divertirmi. Tutti dovrebbero prendersi una pausa almeno una volta al mese. Prenditi del tempo libero per te stesso».

L'itinerario ha visto posti del mondo stupendi, con destinazioni "classiche" per una 24enne che ha la passione per i viaggi.

A gennaio, infatti, Mel è stata a Malaga con 360 sterline (411 euro) su pacchetto volo e hotel, più 300 sterline (342 euro) di spese lì. Poi a febbraio a Dubai ha speso oltre 1400 euro. Marzo a Lisbona, meno di 300 euro tra volo low cost a 35 euro più le notti per dormire. Continuando il tour, ad aprile, Mel è stata in Romania con un viaggio gratuito sponsorizzato. Ha visitato, lo stesso mese, anche anche Dubrovnik, Croazia e Montenegro con poco meno di 700 euro.

L'estate è iniziata con giugno a Miami (quasi 2mila euro), agosto in Nigeria con solo le spese di volo perché lì ha parte della sua famiglia, poi settembre tra St Louis e Granada con oltre 2100 euro totali. Infine, ottobre a Pahros, Cipro, a soli 350 euro e a novembre verrà in Italia, con un volo di 40 euro e hotel da 150 euro per poche notti, per poi concludere l'itinerario in Nigeria a dicembre con il prezzo del volo andata e ritorno a 400 euro.

«Sfrutto le ferie, ho 30 giorni l'anno da poter chiedere a lavoro e tutti i weekend liberi. Con un po' di organizzazione e stando sempre in movimento è sorprendente quello che si riesce a fare. Molto mi aiuta il vivere con i miei genitori e non avere spese d'affitto. Per il 2024? Mi riposerò», ha concluso la 24enne.