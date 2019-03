Scontro tra due auto ​Marianna muore sul colpo a 24 anni

CROTONE - Tragico incidente stradale a Crotone: Marianna Origlia muore a 24 anni. La giovane donna è morta ed un'altra persona è rimasta gravemente ferita in un incidente sulla Statale 107 avvenuto poco prima delle 13. L'incidente ha coinvolto due auto, una Fiat Bravo ed una Matiz, che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. La vittima, Marianna Origlia, di Crotone, che viaggiava sulla Matiz, è morta sul colpo.





Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza ma per la donna c'era più niente da fare. L'incidente è avvenuto poco prima del bivio per Corazzo, tra i Comuni di Crotone e Scandale. Lo scontro è stato terribile. Anche l'autista dell'altra auto, L.D., di 32 anni di Cetraro (Cosenza), è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Crotone da un'ambulanza del 118.







