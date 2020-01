Fermo, precipita dal balcone durante il party di Capodanno: gravissimo ragazzo di 24 anni

FERMO - Voleva festeggiare il 2020 in tranquillità insieme alla fidanzata e agli amici, invece è finito in ospedale in gravissime condizioni, dopo una caduta di oltre 4 metri. Era da poco passata la mezzanotte di Capodanno quando Z.M., 24enne di origine tunisina, residente a Fermo, è caduto dal balcone del secondo piano di una casa vacanze a Beverino, Comune della provincia di La Spezia. Un volo di oltre 4 metri, nel quale il giovane ha riportato un importante trauma cranico con commozione cerebrale e una ferita lacero contusa al capo, oltre a varie contusioni toraciche e dorsali e alla sospetta frattura di una caviglia. Il giovane era arrivato nella casa vacanze ligure insieme alla fidanzata e a una coppia di amici solo poche ore prima, per festeggiare insieme il Capodanno.

Al momento della caduta, sembra che si trovasse da solo con la ragazza e che si sia sporto dal balcone della camera da letto, perdendo l’equilibrio. Tutta ancora da accertare la dinamica del fatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’automedica della Croce Verde di Borghetto Vara, che hanno immediatamente stabilizzato il giovane per poi trasportarlo, in codice rosso, nella shock room dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Le sue condizioni, apparse subito gravi, sono peggiorate nel corso della notte e, intorno alle 5 di ieri mattina, il 24enne è stato trasportato presso l’ospedale San Martino di Genova.

