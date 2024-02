Semplice da gestire e funzionale. È il layering, letteralmente “stratificazione” e giunge dalla Corea: consiste nell’applicazione regolare, tramite sovrapposizione, di una serie di prodotti sul viso. Naturalmente, si tratta di seguire regole precise nel senso che i vari prodotti sono “caricati” secondo una logica. Risultato? Ottimo e, per questo, si tratta di un metodo da inserire nella skincare routine.

Il procedimento

Questo procedimento è il top per mantenere la pelle tonica e turgida dal momento che consente di assorbire i principi attivi dei cosmetici applicati. Alla fine, si avrà una pelle levigata e luminosa. La modalità è molto semplice: questo tipo di skincare necessita di 10 prodotti cosmetici seguendo un vero e proprio rituale che si combina di tre fasi. E cioè, si parte con la detersione per pulire il viso da impurità, make up e residui vari. È uno step fondamentale perché, con una buona detersione, si favorisce il rinnovamento cellulare e quindi si favorisce il processo di rigenerazione della cute. Dopo aver pulito l’epidermide, si passa alla fase della preparazione che prevede l’applicazione di un’essence, microessenza dalla texture delicatissima, tale da favorire l’assorbimento dei principi attivi degli step successivi. L’ultimo passaggio contempla l’applicazione dei prodotti dalle formule più ricche e corpose, prendendo il via dai sieri fino alle creme viso senza tralasciare il gel per il contorno cocchi o le maschere.

I benefici

Va sottolineato che ognuno di questi step segna la presenza di cosmetici con differenti qualità, applicati in modo tale da conferire alla pelle un aspetto luminoso e tonico. Così facendo, la skincare diventa una sorta di rito, un momento irripetibile per la nostra beauty. I prodotti vanno caricati seguendo il criterio della consistenza, iniziando con quelli più leggeri per poi approdare a quelli più “pesanti”. Alla base di questa tecnica, c’è il principio dell’equilibrio con l’obiettivo di combinare i prodotti in modo corretto consentendo, quindi, a ciascuno di lavorare in modo sinergico.

Come applicare i prodotti

Se eseguito in modo corretto, questo metodo migliora la pelle del viso e del collo, giorno dopo giorno. Il tutto proprio grazie alla sinergia che si crea tra i vari prodotti che vengono mescolati. Detergente e creme, come il tonico, devono essere applicati con la punta della dita con un massaggio tonificante. E, sempre con la punta delle dita, vanno applicati anche essenze e siero, picchiettando in maniera delicata sulla cute fino al suo completo assorbimento. Questa stimolazione, infatti, è in grado di attivare il microcircolo cutaneo preparando la pelle a ricevere i principi attivi dei prodotti che seguiranno durante i vari step. Non bisogna dimenticare che la beauty routine deve essere un momento per concedersi una coccola tutti i giorni, come grande atto d’amore verso se stesse.