Dalla Corea con tanta passione, laddove il cuore batte per il beauty. Direttamente dalle bellezze d’Oriente, arrivano a casa burri e balsami struccanti che detergono in modo delicato ma profondo la nostra pelle. Sono adatti a tutti i tipi di cute e sono buoni alleati antiage, importanti dunque per la nostra skincare.

Di cosa si tratta

Originari della cosmesi coreana, balsami e burri hanno il super pregio di fondersi del tutto con la pelle così da eliminare ogni impurità. Un toccasana considerando che una cute pulita è il primo step per l’elisir di eterna giovinezza. Entrambi sono il top per togliere rapidamente il makeup ed ogni tipo di imperfezione dal viso. Sono molto utili perché non devono essere sfregati, danno risultati rapidi dal momento che hanno una componente lipidica simile a quella cutanea, capace di rimuovere il superfluo. Inoltre, non lasciano residui né aloni di trucco più resistente e tolgono le impurità anche a livello profondo. E’ così che, dopo il loro utilizzo, la pelle si ritrova più luminosa e perfino levigata. Belle sempre.

Come si usano

Siamo di fronte a due prodotti diversi per quanto simili nei risultati. I burri sono solidi e sono costituiti essenzialmente da grassi vegetali estratti da jojoba, karitè e cocco. I balsami, invece, hanno una consistenza densa e morbida, sono emulsioni ottenute miscelando i grassi ricavati dalle piante dell’acqua, a metà strada tra una crema fluida e un burro solido. Entrambi sono orami da anni componenti essenziali delle skincare coreane e giapponesi, possono essere utilizzati come secondo step della doppia detersione. Dunque, sono da usare dopo aver applicato il latte detergente. Si tratta, comunque, di prodotti trasformisti nel senso che , dopo aver scaldato una piccola quantità tra le mani, possono avere un doppio utilizzo. Ovvero: passati sull’epidermide inumidita, diventano leggeri mentre, per un utilizzo più rapido, quando entrano in contatto con il calore della pelle asciutta, diventano oli evanescenti.

La pelle

Burri e balsami sono ottimi rimedi anche antiage ma è sempre meglio utilizzare la texture giusta per le proprie caratteristiche. I burri struccanti sono nutrienti e sono perfetti per pelli secche e aride mentre i balsami struccanti sono molto idratanti e sono un valido supporto per pelli normali, miste, oleose, grasse con infiammazioni anche acneiche, intolleranti e delicate. Per le pelli mature è meglio optare per quei prodotti con ingredienti antiossidanti. Sia burri sia balsami non hanno bisogno di essere troppo strofinati perché agiscono direttamente sulla pelle. La formulazione è, appunto, molto versatile perché contengono ingredienti delicati e nutrienti come l’olio di mandorle che ha una funzione emolliente, la cera di jojoba e la cera d’api, equilibrante, Ma anche il burro di karitè per le pelli più mature.