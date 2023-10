Carla Bruni, l'annuncio choc sui social: «Mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Fate le mammografie, la vostra vita dipende da questo»

Carla Bruni ha un tumore al seno. Lo racconta oggi, nel mese della prevenzione del cancro mammario precisando che ha passato gli ultimi 4 anni tra interventi e terapie. La top model lo ha scoperto grazie a una mammografia, che fa annualmente. Ha detto tutto sui social, lo ha scritto su grandi fogli di carta in francese e poi tradotto in inglese e in italiano. «4 anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore»

Carla Bruni, il video choc

Il video postato è fatto in collaborazione con L’Institut du Sein Paris – Cancérologie, ha l'obiettivo di sensibilizzare più follower possibili sull'importanza della prevenzione. La moglie di Sarkozy ha spiegato che è stata molto fortunata, in quanto il suo tumore quando l'ha scoperto non era ancora aggressivo.

Il tumore

«Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia». Non vuole, spiega la top model, con questo messaggio porre l'attenzione su di lei nè su questi anni ma vuole lanciare nel mese della prevenzione del tumore al seno per trasmettere un preciso messaggio: «Fate le vostre mammografie.