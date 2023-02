Carla Bruni, età, carriera e vita privata: l'icona degli anni '90 stasera duetta con Colapesce Dimartino

Carla Bruni, all'anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, satsera salirà sul palco dell'Ariston per i duetti Sanremo 2023. Al suo fianco il duo Colapesce Dimartino e il terzetto farà una cover di "Azzurro" (Adriano Celentano).

Carla Bruni, età e famiglia

Carla Bruni nasce a Torino, il 23 dicembre del 1967, quindi ha 55 anni. ultima di tre figli in una famiglia che ha costruito la sua ricchezza sulla produzione di pneumatici. la sua è una famiglia agiata. I suoi genitori sono degli artisti, suo padre, Alberto Bruni-Tedeschi, è un compositore; sua madre, Marisa, è una pianista concertista. Sua sorella Valeria Bruni Tedeschi è una famosa attrice e regista. Il fratello, Virginio, muore all’età di 47 anni per Aids. In Italia, vivono nel Castello di Castagneto Po che venderanno nel 2009 per 17,5 milioni di euro. Quando Carla ha 5 anni, la famiglia decide di trasferirsi in Francia per la preoccupazione dei rapimenti, allora frequenti in Italia. Viene mandata a studiare in collegio in Svizzera, e torna a parigi quando è adolescente. Inizia a studiare arte e architettura, ma verso i 19 anni prova con la carriera da modella. Ed è un successo.

La carriera

Da Christian Dior a Karl Lagerfeld, da Chanel e Versace non c'è uno stilista che non la scelga come indossatrisce. Verso la fine degli anni Novanta è una delle modelle più pagate al mondo. Negli anni Duemila abbandona la moda, per concentrarsi sui figli e sulla carriera da cantante. Ma nel 2017 torna sulle passerelle per rendere omaggio a Gianni Versace a vent’anni dalla sua scomparsa. Insieme a lei, le celebri colleghe Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Helena Christensen.

Vita privata

Sono gli anni della moda quella in cui anche la vita privata di Carla si arricchisce di conoscenze importanti. Inizia a girare per il mondo e a frequentare personggi importanti, come Mick Jagger (che nel frattempo era sposato con Jerry Hall), Eric Clapton e Donald Trump. Frequenta lo scrittore Jean-Paul Enthoven di cui conosce il figlio, Raphäel, e se ne innamora. Nel 2001 avrà da lui un figlio, Aurélien Enthoven. Sempre nel 2007 incontra quello che diventerà suo marito, Nicolas Sarkozy Sarkozy. È stata anche una delle premières dames più eleganti dell'Eliseo, al fianco dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, suo marito dal 2008. La coppia è estremamente affiatata, nonostante le malelingue non scommettessero sulla tenuta del rapporto soprattutto dopo l'uscita di scena del politico repubblicano e i suoi guai giudiziari. Ma Carlà (da leggere alla francese con accento sull'ultima a) e Nicolas continuano più forti di tuttoInsieme hanno una figlia, Giulia, nata nel 2011.

La passione per la musica e Instagram

Nel 2002 debutta come cantante con l’album Quelqu’un m’a dit, ed è un successo immediato. La musica rimarrà una sua passione e stasera in tv torna in Italia sul palco dell'Ariston per duettare con i Colapesce Dimartino. Chissà quanti dei suoi 745 mila follower di instagram, con cui parla in almeno 3 lingue (francese, italiano, inglese), la seguiranno in diretta.