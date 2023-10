Camminare in silenzio fa bene: il silent walk è una forma di allenamento che abbina passeggiata e meditazione

ANCONA Camminare, da soli e in silenzio immergendosi nei suoni e negli stimoli che ci rimanda l'ambiente circostante. No, nulla di mistico, nessuna estasi religiosa, è solo la nuova moda social, un mix tra fitness, salute e sorta di introspezione tout court. Ma anche molto fitnes.In un momento come questo, circondati come siamo da mille rumori tra i like dei social e le continue interazioni esterne, il silent walk diventa la nuova fonte di benessere cui attingere. Il novello trend spopola così su Tiktok ed è ormai virale. In cosa consiste? Poche mosse e ci siamo.

La nuova moda social

Una camminata in un silenzio meditativo di 30 minuti al giorno per almeno due volte a settimana.

Ecco, in sostanza, di cosa stiamo parlando. E cioè di un modo per riconnettersi con se stessi e con la natura riducendo lo stress e aumentando invece la nostra consapevolezza. Sembra una delle solite trovate, in realtà percorrere lunghi tratti a piedi non è sempre semplice in una società come quella attuale; staccarsi da tutto diventa sempre più complicato. Ma i benefici di una passeggiata in silenzio sono notevoli: di solito, anche se stiamo in silenzio, avanziamo con il corpo in uno spazio in cui la nostra mente è, però, assente. Nel senso che pensiamo a quello che ci aspetta, o a quello che dobbiamo fare, insomma, siamo sempre in movimento con i nostri neuroni. Spesso, poi, abbiamo anche il telefono con noi. Come dire: sempre in affanno mentale.

In cosa consiste

I benefici di questa silent walk sono conosciuti sin dall'antichità; non a caso, l'hastag #silentwalking sta spopolando con tanti che hanno provato questa tecnica, salutare per corpo e mente. Molti utenti hanno così dato vita a questo trend con video in cui spiegano come si fa aderirvi e quali benefici ha dato loro questa abitudine. All'inizio, non è facile restare concentrati su se stessi senza pensare ai mille problemi che ci attanagliano. Tuttavia, come spiegano quelli che lo hanno sperimentato, bisogna iniziare in modo soft , magari camminando per qualche minuto fino a raggiungere 30 minuti complessivi due volte alla settimana. Dopo i primi minuti, la passeggiata diventa una sorta di meditazione e la mente entra in stato di relax totale.

I benefici

Camminare da soli e in silenzio ci consente di capire chi siamo e dove siamo senza distrazioni. Camminare in mezzo ad un bosco ci aiuta a migliorare lo stress quotidiano e ad attenuare eventuali stati depressivi e perfino patologie respiratorie come asma e allergie, molto diffuse tra l'altro nel cambio di stagione. Così, dunque, la silent walk ci consente di entrare in contatto con noi stessi ma anche di svolgere attività fisica perché, si rammenta, stiamo parlando di un mix tra fitness e benessere psico-fisico. E poi il contatto con la natura è l'antistress per antonomasia. Ecco perchè, questo silent walking su Tiktok è diventato un vero e proprio movimento sotto ogni punto di vista. In altre parole, ci troviamo di fronte ad una sorta di meditazione in movimento: svolgiamo attività fisica, camminando appunto, magari anche a passo spedito se si vuole, ma senza distrazioni. Mica roba da poco.