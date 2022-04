App e gadget per camminare e correre al ritmo giusto

App e gadget che rendono la corsa e la camminata tecnologica. Alla ricerca dell’efficienza o del record personale: i dispositivi a portata di mano non temono umidità né pioggi.

Huawei Watch Gt Runner

Uno smartwatch che è anche un personal trainer con una nuova tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca e il sistema di allenamento per la corsa professionale TruSport che fornisce agli utenti un'analisi approfondita delle loro performance. Inoltre il Running Ability Index valuta le prestazioni di corsa. Costruito con materiali leggeri e resistenti come la fibra polimerica.

Prezzo: 250 euro

www.huawei.com/it/

Runkeeper

Questa app semplice ma anche sofisticata (di proprietà di Asics) monitora tutte le principali metriche importanti per il runner come la distanza percorsa, il tempo impiegato, il passo medio o il percorso intrapreso, offrendo piani personalizzati per abbassare i tempi e raggiungere obiettivi prefissati. Ideale sia per chi è agli inizi e per i maratoneti.

www.runkeeper.com

Prezzo: Gratis su iOS e Android

Shokz OpenRun Pro

Queste cuffie a conduzione ossea sono l'ideale per ascoltare la musica o ricevere telefonate senza avere l'ingombro dell'auricolare dentro all'orecchio. Pesa solo 26g e si ricarica in soli 10 minuti per un’autonomia di 1,5 ore. Certificazione IP67 che garantisce impermeabilità anche per brevi immersioni e microfono con doppia cancellazione del rumore. Suono molto migliorato.

www.shokz.com

Prezzo: 139,95 euro

LARQ Bottle Filtted (740 ml)

La bottiglia LARQ è la prima bottiglia d'acqua autopulente che utilizza l'innovativa tecnologia LED UV-C non tossica e senza mercurio per purificare l'acqua e pulire le superfici interne della bottiglia. Questa tecnologia permette di eliminare batteri e virus che peraltro causano anche cattivi odori. Il tutto in 60 secondi.

www.livelarq.com

Prezzo: 49 euro

Under Armour HOVR Infinite

Questo modello di sneaker Under Armour hanno un sensore nell'intersuola della scarpa destra e si collega tramite Bluetooth Low Energy (BLE) all’app MapMyRun a cui comunica tutti i dati compresi anche i dettagli del passo (Km/m) per fornire una complessiva dello storico di ogni corsa e pianificare al meglio quelle future. Ottima anche la tecnologia di ammortizzazione.

Fitness pianificato

Prezzo: 140 euro (ora in offerta sul sito a 69,97) underarmour.it

Ultimo aggiornamento: 21 Aprile, 06:00

