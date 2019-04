Walter Nudo, la sorpresa dei figli dopo l'operazione: ecco come sta /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie pere per tutti i suoi fan. L'attore 48enne, dopo ilaccusato negli Stati Uniti e l'subita a Milano per una, è ancora convalescente ed ha anche ricevuto una graditissima sorpresa dai. Elvis e Martin, avuti dalla relazione con Tatiana Tassara, hanno ereditato dalla mamma la passione per la danza classica e oggi sono due ballerini del Teatro di Monaco di Baviera, ma sono riusciti ad ottenere un giorno di permesso per far visita al papà.Non si sa con certezza sesia tornato a casa o se si trovi ancora in ospedale, ma la foto pubblicata dall'attore, che suona insieme ai figli, dimostra come ormai il decorso sia assolutamente positivo. Su Instagram,, che aveva invitato i figli a non preoccuparsi e a non distogliere l'attenzione dagli impegni professionali, ha scritto: «Loro sono più testardi di me e hanno insistito, che dire? A volte sono felice della loro testardaggine, devo dire che ho scoperto solo ora che hanno iniziato a suonare la chitarra!».Nello stesso post su Instagram,ha aggiunto: «Possiamo usare belle parole con i nostri figli, ma loro prenderanno ispirazione da ciò che facciamo, specialmente con passione. Ecco perché è così importante, prima come genitori e poi come esseri umani, fare sempre più cose che ci appassionino, continuare a inseguire i nostri sogni, perché così facendo, come un sasso che cade nell'acqua, creeremo tante piccole onde che arriveranno a toccare sponde, ispirare cuori di persone, anche quelle che nemmeno conosciamo. Non rimandare più a domani, la vita è troppo corta per perdersi nelle cazzate. Vi auguro una meravigliosa Pasqua piena di amore per i vostri cari e soprattutto per voi stessi. In questo giorno di rinascita, fatti un regalo: qual è il sogno dentro di te che ha bisogno di rinascere?».