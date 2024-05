Veronica Peparini e l'età, la coreografa contro gli hater: «Io nonna? Che noia... sono bella lo stesso»

Veronica Peparini e Andreas Muller saranno oggi, 19 maggio, protagonisti di una intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, in compagnia delle loro figlie Penelope e Ginevra e dei figli della coreografa, Olinia e Daniele.

La coppia è stata spesso ospite nel salottino della Toffanin per raccontare la bellissima, ma altrettanto difficile gravidanza gemellare della Peparini e, come di consueto, l'accounto Instagram di Verissimo ha dedicato loro un reel per anticipare la loro intervista.

Sotto il video, tuttavia, sono molti i commenti negativi sulla coppia, per via dei loro 25 anni di differenza.

Lo sfogo di Veronica Peparini

Veronica Peparini ha voluto rispondere ai numerosi commenti che criticavano la loro famiglia: «Ma non vi siete annoiati di dire sempre la stessa cosa? Sono la nonna, la mamma!! Io mi sono così abituata a questi commenti che nemmeno fanno più effetto, solo noia.

Comunque detto ciò sarei una bella nonna e una bella mamma! Viva le donne sempre di tutte le età».

La coreografa è abituata a questi commenti che attaccano lei e la sua relazione con il ballerino Muller, suo ex allievo ad Amici, e, nonostante spesso li eviti, questa volta non ha potuto non rispondere a tono.