​Fedez avvistato con una mora misteriosa a Forte dei Marmi: è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Fedez avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza mora. Non solo bionde quindi per il rapper di Rozzano che ha deciso di trascorrere il weekend del 2 giugno a Forte dei Marmi. Decisione condivisa anche dalla sua ormai ex moglie (anche se non ufficiale) Chiara Ferragni che si trova nello stesso luogo con una comitiva decisamente diversa.

I due hanno trascorso il sabato fuori, lei al Twiga con i suoi amici e lui in giro per la città dove pare abbia incontrato una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L'investigatore social, alias Alessandro Rosica, è riuscito ad avere una foto di loro due, insieme a un'altra donna, e ha rivelato il nome della misteriosa ragazza mora.

Chi è la misteriosa ragazza mora?

La misteriosa ragazza mora che passeggia insieme a Fedez per le strade di Forte dei Marmi è Megghi Galo, un nome che suona familiare agli appassionati di Uomini e Donne che la ricorderanno per la sua partecipazione al dating show.

La giovane, infatti, corteggiava il tronista Lucas Peracchi e si è poi fidanzata con Alessandro Piscopo di cui è rimasta incinta due volte, ma purtroppo entrambe le volte ha perso il bambino che portava in grembo con un aborto spontaneo.

La loro storia d'amore è giunta al termine dopo quattro anni e l'annuncio è arrivato l'8 febbraio 2024. L'ex corteggiatrice, quindi, è di nuovo tornata single, proprio come Fedez. L'Investigatore Social ha condiviso lo scatto che sembrerebbe immortalare i due di spalle, lui ben riconoscibile, mentre lei non è del tutto messa a fuoco, però il caschetto castano e l'abito nero, mostrato prima nelle storie Instagram, fanno presupporre che sia lei. Che sia l'ennesimo fuoco di paglia? Secondo Rosica si tratterebbe solo di divertimento.