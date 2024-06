MotoGP Mugello, le pagelle: Bagnaia mostruoso, un trionfo stupendo. Geniale Bastianini, Martin infilzato

Il GP d'Italia della MotoGP va a Pecco Bagnaia davanti ad Enea Bastianini e Jorge Martin. Quarto posto per Marc Marquez.

PAGELLE

BAGNAIA - voto 9: una partenza da pelle d'oca, con una prima posizione presa in maniera impeccabile, poi una condotta di gara altrettanto perfetta. Ha chiuso un altro weekend italiano da campione. Una vittoria che può valere tanto dal punto di vista del morale. MOSTRUOSO

BASTIANINI - voto 8: voleva ottenere qualcosa d'importante, è stato bravo a tenere sempre un ottimo ritmo ma è stato bravissimo nel confronto con Marquez a non arrendersi mai e anzi, non sol oa infilarlo con coraggio nel finale ma anche a conquistare una doppietta Ducati da capolavoro. GENIALE

MARTIN - voto 7: si conferma in crescita, soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo la caduta nella Sprint, non ha voluto strafare in gare e si è limitato a tenere la coda di Bagnaia. Ci ha provato nel finale, ma ne aveva di più il campione in carica e ha pagato anche da Bastianini, che lo ha infilato a poche curve dalla fine. INFILZATO

M.MARQUEZ - voto 7: ha faticato a tenere Bagnaia e Martin, alla fine ha battezzato la coda di Bastianini e al momento opportuno lo ha superato con una grande staccata. Ci ha provato a prendere un podio importante, ma poi si è inchinato all'azzurro. Ma comunque sono punti importanti per il Mondiale. Buttali via... COSTANTE

ACOSTA - voto 6,5: partito bene, ha provato a farsi vedere da Marquez ma poi ha potuto solo guardare il ritmo infernate dei "fantastici quattro" davanti a lui. Deve cominciare a mettere tutto in cascina come esperienza per il futuro, ma il rookie c'è eccome. SCOLARETTO

MORBIDELLI - voto 6,5: al Mugello ha respirato veramente l'aria di casa e ne ha tratto tutti i benefici possibili. Finalmente si è visto a suo agio sulla Ducati, gli manca ancora qualcosa per essere costantemente in lotta per la top-5 ma forse può essere il weekend che ne cambia la storia in questo campionato. COMBATTENTE

A.ESPARGARO' - voto 5: sperava di poter stare con i migliori invece la sua Aprilia ha faticato fin dai primi giri a rimanere a contatto per sognare un podio. Nel GP di casa dell'Aprilia ci si aspettava qualcosa di più. INTRAPPOLATO

BEZZECCHI - voto 4: vederlo nella parte finale della classifica fa male. Non riesce proprio a trovare il bandolo della matassa di questa Ducati GP23. E ora la situazione si sta facendo decisamente preoccupante. Serve una svolta, ma ora è davvero in difficoltà seria. SOFFERENTE